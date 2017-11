MILANOVIĆ PREŽIVIO ČISTKU U SDP-u: Bauk ga spasio, međutim dug mu je i dalje ‘papren’

Bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović navodno ne plaća članarinu SDP-u i to već 21 mjesec što znači da ni kao šef stranke nije ispunjavao tu dužnost.

Koliko je točno dužan stranci, u SDP-u ne žele otkriti, no navodno je riječ o oko 5000 kuna. Naime, Milanović je 1. ožujka 2017. godine zamrznuo svoj saborski mandat i od tada pa do danas je na račun SDP-a trebao uplatiti 180 kuna, odnosno 20 kuna mjesečno. Međutim, za godinu prije zamrzavanja mandata, kada Milanović također nije plaćao članarinu, iznos duga ipak je “papreniji”.

BAUK SVOJIM POTEZOM SPASIO MILANOVIĆA: Bivši šef SDP-a neće biti izbačen iz stranke

Budući da je tada bio dužnosnik članarina mu je većinu vremena iznosila 400 kuna mjesečno, a nakon što su izmijenjeni platni razredi skočila je na 1000 kuna.



Članovi u simpatizere

Da Milanović ne plaća članstvo doznalo se nakon što je SDP krenuo u čišćenje članstva i prebacivanje svih onih koji ne plaćaju članarinu iz članstva u simpatizere.

Stvar je spasio bivši Milanovićev ministar uprave, a danas SDP-ov šef Kluba Arsen Bauk koji je podmirio dio Milanovićeva duga, odnosno točno onoliko koliko je bilo potrebno da ovaj ne upadne u skupinu s više od godinu dana neplaćanja članarine. Bauk je tako iskeširao 200 kuna i pritom istaknuo da je to napravio i dijelom protestirajući što je taj podatak došao u javnost, ali i zbog toga što se bivši šef znao šaliti na račun bračke šrtosti. “Sad sam mu vratio”, kazao je za Večernjak Bauk.

Unutarstranački sukob

Koliko je točno zbog neplaćanja članarine izbačeno ljudi iz zagrebačkog SDP-a zadnjih mjeseci, u SDP-u ne otkrivaju. Ljudi s terena, pak, tvrde da je takvih i do tisuću. Dodaju i kako se kriterij neplaćanja članarine nije primijenio doista za sve koji ne plaćaju članarinu nego samo za one nepodobne, odnosno one koje nisu na liniji aktualnog vodstva i neće glasovati za Bernardićeve kandidate za mjesne organizacije.

Saša Molan, v.d. predsjednik zagrebačkog SDP-a, pak tvrdi kako su to podmetanja. “U SDP je uvijek bilo lako ući, a teško izaći i to je nekakav princip i kod članarina. Sukladno Statutu, ljudi se obavještavaju da nisu platili članarinu pa uglavnom nakon toga podmire dugovanja. Bez podmirenja članarine ne može se glasovati na unutarstranačkim izborima i to je uvijek bilo tako”, zaključio je Molan.