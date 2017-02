MILANOVIĆ O PLENKOVIĆEVOJ ANEMIJI: ‘Njegova dijagnoza je izmišljena. Oslobađanje je bilo samo za pripadnike elita’

Zoran Milanović dao je svoj, vjerojatno posljednji intervju o politici, i to prvi put nakon što je izgubio parlamentarne izbore i povukao se iz javnog života.

U emisiji N1 televizije ‘Točka na tjedan’, osim o aferi Dnevnice zbog koje se predstojnik njegovog tadašnjeg ureda Tomislav Saucha sada našao u istražnom zatvoru, Milanović se osvrnuo i na informaciju o tome da sadašnji premijer Andrej Plenković nije služio obavezni vojni rok.

PLENKOVIĆEVA ANEMIJA: Krvni poremećaj od kojeg pati nije ništa strašno – Amerika takve prima u ratno zrakoplovstvo!

‘Nečasno je izbjegao služenje vojnog roka’

Milanović kaže da je Plenković tu obavezu izbjegao – nečasno. Smatra da je njegova dijagnoza talasemije minor zbog koje je oslobođen vojnog roka izmišljena.



‘Mislim da to nije dijagnoza mislim da je to izmišljeno, mislim da sam se u JNA prvih mjesec dana se skoro ugušio od alergije i da su me skoro proglasili simulantom. Mislim da je to bilo samo za odlikaše; dakle za pripadnike određenih elita. Nevidljivih elita, koje mogu biti i u HDZ-u i u SDP-u nosit crnu kapu, crvenu kapu, petokraku, što god treba’, rekao je Milanović.

PLENKOVIĆ OTKRIO OD ČEGA BOLUJE! ‘Služenja vojnog roka trajno sam oslobođen još za vrijeme srednje škole’