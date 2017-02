NISU ŠTEDJELI SLUŽBENE KARTICE: Evo koliko su našeg novca ‘ispeglali’ Milanović i njegovi ‘ljudi od povjerenja’

Bivši premijer i bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović na račun Vladinih poslovnih kreditnih kartica tijekom četverogodišnjeg mandata potrošio je ukupno 303.410 kuna na putovanjima u inozemstvu.

Njegovi su troškovi novinarima i javnosti postali zanimljivi prošli tjedan, nakon uhićenja Tomislava Sauche koji je bio njegova desna ruka i glavni operativac. Milanović je u njega imao puno povjerenja. Podsjetimo, Sauchu DORH tereti da je od 2013. do 2015. preko lažnih putnih naloga na imena posebnih savjetnika podigao najmanje pola milijuna kuna akontacija za dnevnice.

Milanović se tijekom svojeg mandata, zajedno sa suradnicima, obilato služio poslovnim kreditnim karticama.



Kartice ‘peglali’ suradnici

Najviše novca potrošio je 2014. godine, čak 111.523 kune. U posljednjoj godini mandata najmanje je peglao kartice – u 2015. je potrošio ukupno 53.990 kuna. Godine 2012. trošak je iznosio 57.102, a 2013. 80.795 kuna. No, Milanović nije osobno koristio Vladinu poslovnu kreditnu karticu, rekli su za Jutarnji u Vladi, već su njegove račune na službenim putovanjima plaćali oni koji su se njima koristili.

U Uredu predsjednika Vlade u te četiri godine bili su predstojnik Tomislav Saucha (trenutačno osumnjičen za aferu Dnevnice), njegov zamjenik Dalibor Dvorny te savjetnici premijera za diplomatski protokol Ivan Mašina i Natalija Bukovec-Osmičević. Po poslovnim kreditnim karticama tijekom četiri godine mandata njih su četvero potrošili nešto više od milijun kuna. Godine 2014. troškovi su bili najveći – ukupno 490.907 kuna. Godine 2012. potrošili su 144.656 kuna, 2013. 228.383 kune, dok su u zadnjoj godini mandata potrošili ukupno 227.899 kuna.

Saucha plaćao Milanovićeve račune Vladinom karticom

Milanović je u Sauchu imao povjerenja pa mu je prepustio i Vladinu poslovnu karticu da plaća, između ostalog, i njegove račune. Saucha je brinuo i o službenim putovanjima, troškovima ureda, reprezentacije i ostalog. I sam je Milanović posljednjih dana ponavljao kako je afera Dnevnice njegova politička i moralna odgovornost.

‘Ako idemo u Bruxelles ili New York, normalno je da ja kažem tko ide sa mnom na put. To se poštuje, ali kakva je sama procedura, ja to ne znam. Nisam u tome sudjelovao. Ima razloga za to, da se premijera zaštiti upravo od ovakvih situacija. Jer premijer, barem ja, potpisuje političke odluke Vlade, sve ono što je odlučeno na sjednicama Vlade i međunarodne ugovore, što također radi rijetko. Recimo, kada je na nekim međunarodnim konferencijama, kada to rade premijeri, ali za to treba punomoć Vlade, izjavio je Milanović za N1.

Plaćeni i Oreškovićevi troškovi

Poslovnu kreditnu karticu 2012. i 2013. koristio je i tadašnji potpredsjednik Vlade Neven Mimica koji je tijekom te dvije godine potrošio ukupno 135.269 kuna. Tijekom 2016. kartice su u Uredu premijera koristili predstojnik Ureda Neven Zelić te njegov zamjenik Tomislav Pokaz. Ukupni su troškovi iznosili 109.013 kuna.

Tom su karticom podmireni i troškovi bivšeg premijera Tihomira Oreškovića tijekom službenog puta u inozemstvo u iznosu od 37.774 kune (smještaj na službenom putu i reprezentacija).