MILANOVIĆ KOMENTIRAO VELIKU KRIZU VLADE: ‘Zdravko Marić je primjer balkanskog džeparenja i takvima treba reći – marš van!’

Bivši premijer Zoran Milanović prisustvovao je komemoraciji povodom desete godišnjice smrti Ivice Račana, nakon čega je komentirao potres u Banskim dvorima.

Komentirao je i rad njegovog nasljednika Davora Bernardića.

‘Svaki je početak težak, vjerujem da će vrlo brzo stvari napredovati. Znam da mu nije bilo jednostavno preuzeti stranke nakon mene. Neki su ljudi mislili, pa i dalje misle, da je sve to išlo po inerciji i da će se tako nastaviti.

Politika je i taktika i tehnika, ali i vrsta jedne čudne umjetnosti. Ne mislim za sebe da sam umjetnik, ali ima stvari koje se ne mogu naučiti niti na jednoj političkoj akademiji ili fakultetu. Njih morate osjećati i živjeti ih’, rekao je Milanović za Novi list.



Bivši premijer smatra kako Plenković nije trebao zaštititi ministra financija Zdravka Marića.

‘Egzemplarno balkansko džeparenje’

‘Po drugi put u jako kratkom mandatu Plenkovićeve vlade koalicijski partneri morali bi bez pogovora štititi posrnule i kompromitirane HDZ-ove ministre.

Slučaj ministra financija još je jedan primjer egzemplarnog balkanskog džeparenja, zloporabe javnog povjerenja i samoposluživanja javnim novcem. Konkretno, ministar je svojedobno dobio povlašteni kredit u HPB-u i to je za njegov trenutačni izgon iz Vlade.

Argument da je tu sve bilo po propisima još je jedna kitica koju HDZ ispisuje u himni licemjerja. Neke od najvećih svinjarija učinjene su pod ‘kišobranom’ propisa koje su ti isti protaganisti donosili sami za sebe. Politika imenuje ‘struku’ da donosi pravilnike prema kojima politika dobiva povlaštene kredite.

‘Trebao je odavno biti potjeran’

Dakle, cijela država trpi teret zbog grčevite obrane jednog ministra koji je davno trebao biti potjeran iz Vlade. Ne govorim to zato što sam u usporedivim, ali blažim slučajevima kao premijer postupao kako se moralo, niti zato što se HDZ i dalje mjeri jednim, a SDP drugim kriterijima, nego prije svega zato što je ovo loše za Hrvatsku i javnu kulturu. Takvim bi tipovima trebalo jasno reći: Marš van! Onima, pak, koji ih štite trebalo bi pokazati žuti karton kao opomenu pred isključenje’, kaže Milanović.

Što se tiče naprasnog razriješenja Mostovih ministara, Milanović kaže kako je to po zakonu i u domeni ovlasti Plenkovića.

‘Plenković bi trebao poslati policiju na smijenjene ministre’

‘Odluka o razrješenjima je zakonita i u domeni ovlasti premijera. A s obzirom da dotični odbijaju odstupiti, Plenković bi im trebao poslati policiju i zaštitare da ih istog trenutka izbace iz institucija koje uzurpiraju. To bi bilo dosljedno, ali to je već duboko more za sinove plićaka’, kazao je Milanović.

On tvrdi kako nema šanse da bi u mandatu SDP-a Agrokor dobio kredit HBOR-a kakvog je dobio krajem prošle godine.

‘Ovo se u našem mandatu ne bi dogodilo’

‘Nije se razgovaralo u smislu kriznog mendžmenta. Međutim, nema šanse da bi u našem mandatu Agrokor dobio kredit HBOR-a poput onog krajem prošle godine. Tada se ministar Marić, s figom u džepu, izuzeo iz odlučivanja o tom kreditu, neš’ ti izuzeća. Već je to bio razlog za njegov opoziv.

Sam Agrokor je uvijek, da tako kažem, bio bipolaran u ekonomskom i financijskom smislu. Neosporno je bio platforma za mnoge hrvatske tvrtke, koje su dragovoljno sudjelovale i svjesno se izlagale riziku. Znali su da u drugim trgovačkim lancima ne bi imali toliku šansu kao u Konzumu. To ih je malo i ulijenilo, umrtvilo, ali svih ovih godine svjesno su i veselo u to išli i naplaćivali od Agrokora dobre marže. Nitko se od njih nikad nije pobunio, to je za mene vrlo važna okolnost, ona puno govori’, kazao je Milanović.