MILANOVIĆ TVRDI DA NIŠTA NIJE ZNAO O SLUČAJU SAUCHA: ‘Sad ćemo vidjeti tko je tamo bacio svoje gladne okice’

Zoran Milanović je na Markovu trgu komentirao zahtjev za privođenjem Tomislava Sauche, predstojnika njegova ureda.

‘Što god da kažem bit će klišej, da sam šokiran, da ne mogu vjerovati. Bio je lojalan, dobro je radio taj posao. Bio je jedan od mojih bliskih suradnika’, rekao je Milanović i rekao kako i dalje vjeruje u DORH te da ne misli da se radi o političkom procesu.

‘Ne želim da se ovo dovodi u vezu sa SDP-om. SDP se borio protiv mnogo većih kršenja zakona od ovog. Ovo je kriminal’, rekao je Milanović koji se sinoć čuo sa Sauchom. ‘Djelovao je slomljeno i potreseno. Jadno je da govorim o tome’, dodao je.

‘Nije moja odgovornost’

Po pitanju svoje odgovornosti, Milanović je rekao kako je Saucha pod sobom zapravo imao jedan cijeli resor, golemu službu, te da to pravno gledano nije bio dio njegove odgovornosti.

Sa Sauchom se, kaže, čuo jučer, i dodaje kako mu u vezi s ovime na pamet pada još 5-6 ljudi koji bi mogli imati saznanja o ovome. ‘Meni je to potpisivala tajnica Vlade RH, a dnevnica za premijera i ministre u gotovini je nepoštena stvar, jer te troškove nemaš kao premijer, ali to je dolazilo i dolazilo na moj stol, fizički, vjerojatno preko Sauchinog ureda, ali potpisnik mojeg ureda je bila Zorica Matković, tajnica Vlade. Ljude koje zatičete u Vladi ne poznajete, oni tamo prate svaku vladu, zato birate suradnike kojima vjerujete i to je itekako moja politička i moralna odgovornost, pravna nije’, rekao je Milanović vezano uz svoje dnevnice i putne naloge.

‘Imam krug od 10 ljudi koji uživaju moje političko povjerenje. Jedan od njih bio je Saucha. Ovo je jedna neugodna situacija’, kaže Milanović i dodaje kako se ne boji da bi netko mogao njega prozvati.

‘Ovo je osobna odgovornost’

‘Netko je očito bacao svoje gladne oči na to već neko vrijeme. Sad ćemo vidjeti u istrazi čije su to gladne oke bile’, rekao je i zaključio kako se radi isključivo o nečijoj osobnoj odgovornosti.

Za nastanak ovog slučaja krivi, kaže, sustav koji je tako uspostavljen, a koji je, dodaje, naslijedio. ‘To što se dogodilo ima narkomanski modus, netko se dočepao apoteke i nije puštao’, smatra Milanović.

Zamrzavanje mandata i novi posao

Upitan o svojim sljedećim koracima, Milanović je rekao kako će se baviti konzultantskim poslom te da je za te potrebe otvorio tvrtku. Dodaje i kako nikome nije jasno zašto se njegova pozicija direktora smatra sukobom interesa, ali da je to tako i da on to sad rješava. Klijenti će mu biti, kaže, domaći i strani poslovni ljudi, tvrtke, ali i strane vlade kojima može ponuditi znanja koja je stekao vodeći državu.

‘Mora postojati život nakon stranke. I postoji. Ja se u stranci nisam rodio, ja sam je izabrao u 33. godini’, rekao je bivši predsjednik SDP-a.

Odnos s Bernardićem

‘Milanović je komentirao i svoj odnos s novim predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem. ‘On je moj stranački prijatelj, kao i Saucha, to su sve mladi ljudi. Pitali su me kako mu najbolje mogu pomoći, rekao sam – tako da mu se maknem s puta. Teško je voditi stranku kojoj svaki probisvijet može zalijepiti etiketu da je komunistička partija’, rekao je Milanović.