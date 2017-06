MILANKA OPAČIĆ O NOVIM IZBORIMA: ‘To nije dobro za podijeljeni SDP koji gubi političku poziciju, a Bernardić je loš izbor za stranku’

Potpredsjednica Sabora i zastupnica SDP-a Milanka Opačić izjavila je u srijedu kako novi parlamentarni izbori u ovom trenutku nisu dobri za SDP, jer je stranka podijeljena, a lokalni izbori su pokazali da je SDP u posljednjih nekoliko mjeseci postao irelevantna stranka, koja gubi svoju političku poziciju.

“Mi smo, nažalost, u posljednjih nekoliko mjeseci postali potpuno irelevantna stranka, kako u samom parlamentu u smislu dogovora, jer se dogovaraju svi drugi a mi smo po strani, tako i u lokalnim izborima. Bitka se vodila između HDZ-a i Mosta, a SDP se vrlo malo spominjao. Mi smo i po izbornim rezultatima često treća, četvrta ili peta lista i sve to pokazuje da SDP gubi političku poziciju”, kazala je Opačić u Saboru.

Ustvrdila je i kako se SDP odrekao HNS-a puno prije, no što je ta stranka počela razgovarati o bilo kakvoj koaliciji s HDZ-om.

Upitana je li istina da neki saborski zastupnici razmišljaju o osnivanju frakcije u SDP-u te sudjeluje li ona u tim razgovorima, Opačić odgovara kako ta mogućnost postoji u Statutu SDP-a, a hoće li do toga doći, ovisi o tome da li će se do petka donijeti odluka o raspuštanju Sabora i novim izborima.



“Sudjelujem u svome onome što može pomoći da se SDP vrati na pozicije koje smo imali, a to je 35 posto. Bez 35 posto ne možete računati da ćete biti bilo kakav faktor u političkom životu Hrvatske, da ćete na bilo koji način sastaviti vladu. Stranka smo koja je u financijskim problemima jer smo imali dvoje izbore, sada samo se iscrpili na lokalnim izborima, mislim da je najlošiji tajming za izbore za SDP. Ali, ako ne bude išlo drugačije, ako HDZ nema većinu s partnerima, ići ćemo na izbore.”, kazala je Opačić.

SDP treba naći svoju energiju i zamjenu za Bernardića

Ponovila je kako je Davor Bernardić na čelu SDP-a loš izbor za tu stranku te da ima treba osoba koja će izvući SDP iz sadašnje krize.

“Neki dan sam rekla da je Bernardić loš izbor za SDP. Način na koji radi u SDP-u, u kojem nisu bile nikad veće podjele, u kojem se jedan dio ljudi stavio potpuno na margine političkoga rada, naprosto nije dobar za stranku. Ni prema biračima ne ostavljamo dojam ozbiljne strane koja zna što hoće i koja ima određeni korpus vrijednosti. Mi smo se prilično pogubili, dobrim dijelom i zahvaljujući samo predsjedniku stranke. Prema tome, mislim da je za SDP bolje da pronađe neku svoju energiju i da nađe prostor za samoodržanje i zamjenu za gospodina Bernardića”, ocijenila je Opačić.

Upitana koja bi to osoba mogla unijeti promjene i vratiti povjerenje birača, kaže to treba biti netko tko će imati želju i snagu povući SDP da ponovno postane vodeća stranka u Hrvatskoj.

“Teško je to sada reći – netko tko će pokazati volju i želju da uopće uđe u unutarstranačke izbore. Kao što je Zoran Milanović pred deset godina izašao pred Glavni odbor i rekao ‘ja želim biti predsjednik stranke’, tako to netko od mojih kolega i kolegica mora napraviti i reći ‘ja želim izvući SDP iz svojevrsne krize’, pomiriti sve što je u ovom trenutku podijeljeno, prikupiti sve glave na kup i krenuti raditi da SDP ponovno bude vodeća stranka u Hrvatskoj. Sada to, na žalost, nismo”.

Stabilna vlada je važna, ali sadašnju ne podržavam

Opačić, unatoč svemu, ne bi podržala sadašnju Vladu iako smatra kako je u sadašnjoj situaciji, posebno kada je u pitanju Agrokor, važno da postoji stabilna vlada i većina u parlamentu, kao kontrolni mehanizam nad tim cijelim procesom.

“Ljudi često puta kažu bolje nam je bez vlade, možemo i bez vlade jer stvari idu. Međutim, nije to baš tako. To što u dvije godine nismo mogli raditi, što se ne donose odluke, što vrlo dugo imamo tehničke ministre koji potpisuju samo plaću, sve će se to odraziti i na proračunu i na gospodarstvu. U trenucima kada se mi ovdje prepucavamo hoćemo li ili nećemo imati stabilnu vladu, u tom trenutku gospodarstvenici nose najveći teret na svojim leđima, a oni su ti koji pune hrvatski proračun”, izjavila je Opačić.