BANDIĆ: ‘Ovo neće više nitko nikada napraviti u Zagrebu! Ja bih mogao predavati na Sorboni, a građanima će jedna usluga pojeftiniti do 50 posto’

Milan Bandić osvojio je svoj šesti mandat na čelu Zagreba. Delat će još četiri godine.

Iako je u početku bilo vrlo gusto, Milan Bandić na kraju je odnio pobjedu u Zagrebu. Već ranije je rekao kako nema nekakvog posebnog slavlja jer već sutra treba nastaviti raditi.

‘Kako je lijepo vidjeti vas opet. Nećemo večeras pjevati, ali lijepo je to reći jer je to točno’, rekao je Milan Bandić i dodao kako mu je teško ostati ravnodušan jer emocije naviru.

Ali nije ostao pretjerano skroman. ‘Nikada nitko u povijesti grada nije niti će pobijediti šest puta zaredom’, rekao je. ‘Pa ja bih mogao predavati operativnu politiku na Sorboni’, pohvalio se.



‘Zagrepčane se ne smije dijeliti’

Tvrdi kako je bilo pogrešno dijeliti Zagrepčane na ‘nas’ i njih’. ‘Na mi ili on. Ne. To je pogrešno. Mi – zajedno. Zagrepčani nikada nisu bili isključivi. To nije Zagreb, Zagreb ne trpi isključivost, negaciju, destrukciju, Zagreb je konstruktivan i pozitivan’, rekao je Bandić.

Najavio je i kako će promijeniti ime stranke, odnosno da će iz njenog imena maknuti svoje ime pa će stranka ostati Stranka solidarnosti 365. ‘Kad se kaže rad i solidarnost i 365, podrazumijeva se da je to Milan Bandić.

Zahvalio je i Bogu i svojoj majci Blagici. ‘Zahvaljujem svojoj majci koja me rodila takvog kakvog me rodila i Bogu što me stvorio takvog nesavršenog, a najboljeg’, rekao je gradonačelnik.

Ipak će profeštati

Zagrebački gradonačelnik naglasio je kako ovo nije njegova pobjeda nego pobjeda Zagrepčana. Kaže kako ta pobjeda počiva na pet temelja.

‘Zalaganje za svakog novorođenog Zagrepčanina, za demokratsku obnovu, drugi je bitka za svakog obrazovanog čovjeka, treći je bitka za svako radno mjesto, četvrti je solidarnost i socijalna pravda, ali to nigdje ne piše, to živimo. I peto je otvorenost i sigurnost’, rekao je Bandić i dodao kako je ova pobjeda ujedno i podrška građanima Londona koji su jučer proživjeli novi napad, te da poznate zagrebačke fontane opet svijetle u bojama Union Jacka.

Danas se, kaže, neće slaviti, nego će organizirati veliku feštu jedan dan, ali pod uvjetom da to nije radni dan.

Najavio novo pojeftinjenje

Najavio je kako od sutra kreće bitka za sedmi mandat. Naglasio je što ga sve čeka u narednom razdoblju – obnova 5000 fasada, tramvajska trasa prema aerodromu, kongresni centar, spašavanje Imunološkog, centar startup tvrtki na Velesajmu. ‘By the way, dobili smo u utorak 16 milijuna kuna iz europskog fonda za opremu startup tvrtki na Velesajmu’, rekao je.

A prema svemu sudeći, Zagrepčane čega novo pojeftinjenje. Nije htio o detaljima, no Bandić je kazao kako će u utorak objaviti da će jedna usluga pojeftiniti 30-50 posto. Svoje obraćanje završio je riječima – ‘valja nama delati’.

