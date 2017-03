MIJENJAJU SE OZNAKE BIJELE TEHNIKE I KUĆANSKIH APARATA: Možete uštedjeti do četiri tisuće kuna, evo kako

Potražnja za energetski štedljvim kućanskim aparatima sve je veća. Trenutno su oni označeni slovima od A do D s plusevima.

Europski parlament uskoro bi Uredbom kao energetske oznake trebao vratiti samo slova, od A do G. To bi kupcima trebalo olakšati odabir uređaja koji bi im mogao donijeti i do četiri tisuće kuna uštede na godišnjoj razini.

Ovakva se ušteda itekako osjeti na budžetu obitelji s više članova. Zbog troje djece Sabina gotovo triput dnevno uključuje perilicu rublja te barem jedanput perilicu posuđa. Potrošnja joj je stoga izuzetno bitna.

‘Pazim da mi režije budu što manje, ipak smo peteročlana obitelj’, rekla je Sabina.



Aparati više energetskog razreda štede novac

Nije jedina koja pazi na to, mnogi građani shvatili su s vremenom kako uređaji višeg energetskog razreda donose uštede.

‘Baš sam danas gledala perilicu rublja i vidim da još uvijek ima A+++, to postoji još uvijek, još nisu promijenili’, rekla je Dolores iz Rijeke. No, uskoro će se i to promijeniti.

Za najviše dvije godine umjesto dosadašnjih oznaka u kojima su korišteni plusevi ići će one od A do G kao nekada, odlučili su pregovarači Europskog parlamenta, prenosi dnevnik.hr. Takvo što je većini kupaca jednostavnije.

Kupcima će biti na raspolaganju i javne baze podataka.

‘Uvest će se registar proizvoda po energetskoj učinkovitosti kako bi se imala bolja kontrola takvih proizvoda, a isto tako i registar energetskih oznaka’, objasnila je zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Značajna godišnja ušteda

Ona kaže kako će svako kućanstvo na ovaj način uštedjeti do 500 eura godišnje.

Četiri tisuće kuna više u kućnom budžetu nije zanemariva cifra, zbog čega u Europi očekuju sve veću potražnju za ovakvim uređajima.