METODOM UMJETNE OPLODNJE U SPLITSKOM KBC-u LANI ROĐENE 73 BEBE: ‘Te majke nekako drugačije plaču’

U splitskom KBC-u na svijet su uz pomoć medicinske potpomognute oplodnje (MPO) tijekom protekle godine na svijet došle 73 bebe. No još više od medicinskog uspjeha koji je na razini svjetskih klinika, raduje ih sreća roditelja. ‘Moram reći da te žene nekako ‘drugačije’ plaču’, ističe predstojnik ginekologije….

“Radi se o rezultatima na svjetskoj razini i po tome smo među vodećim klinikama u Hrvatskoj. Kompletan postupak MPO-a u našoj bolnici je besplatan, odnosno plaća ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje”, komentira rezultate prof. dr. Deni Karelović, predstojnik splitske Ginekologije. U Zavodu za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju koji djeluje pri KBC-ovoj Klinici za ženske bolesti i porode, uz pomoć medicinske potpomognute oplodnje (MPO) tijekom protekle godine na svijet su došle 73 bebe, a 99 žena podvrgnulo se MPO metodi.

U HRVATSKOJ ROĐENO PRVO DIJETE BEZ DEFEKTNIH GENA: ‘Nakon smrti prve bebe platili smo specijalno testiranje’

“Rezultati za 2016. pokazuju da imamo uspješnost po embriotransferu (ET), što je postupak vraćanja zametka u maternicu od 39 posto, a trudnoća od 29 posto, što nas svrstava u sam hrvatski vrh”, ističe fr. Karelović, pojašnjavajući kako su rezultati još značajniji uzme li se u obzir uzme prosječna dob žena.



“Prosjek njihovih godina je iznad 36, dakle radi se o ženama koje već nisu u “najboljim” godinama za rađanje. Naime, radi se o pacijenticama kojima je znatno teže zatrudnjeti zbog njihove životne dobi. Kod nas na potpomognutu oplodnju mogu doći sve one žene koje imaju dijagnozu neplodnosti, odnosno koje ne uspijevaju zanijeti godinu dana. Sve one po zakonu imaju pravo na četiri postupka MPO-a. Naravno, postoji dobna granica do kada se one mogu podvrgnuti tim postupcima, a ona iznosi 42 godine života”, naglašava doc. dr. Martina Šunj, pročelnica Zavoda za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju na Firulama.

Neplodnost pogađa sve mlađe parove

Ipak, neplodnost pogađa sve više i mlađe žene te muškarce, a MPO im je često jedini put do roditeljstva.

“Razlog neplodnosti kod mladih parova prvenstveno treba tražiti u odgađanju trudnoće. Naime, žene se za širenje obitelji odlučuju u sve kasnijim godinama života. Razlog tome treba tražiti i u porastu neplodnosti kod muškaraca, odnosno kod loših nalaza spermiograma. Najbolja dob za rađanje djece je od dvadesete do tridesete godine života” objašnajva doc. dr. Šunj. Svi liječnici su složni: “Za MPO postupak naši građani ne moraju ići nigdje po Hrvatskoj, kada najbolje uvjete imaju u našem KBC-u”.

‘Sve dijele s nama’

No koliko god je velik medicinski uspjeh splitskih liječnika, ne može se uspoređivati s radošću parova koji su postali roditelji. Ljudi koji na taj način dobiju dijete znatno emotivnije primaju rođenje djeteta, smatraju liječnici s Ginekologije.

“To su vam prave “drame”. Ima parova koji su u braku “cijelu vječnost” i koji imaju vrlo skladan život, samo im “nedostaje” dijete.

Nakon postupka MPO-a parovi koji na taj način dobiju dijete vrlo emotivno proživljavaju taj trenutak. Moram reći da te žene nekako drugačije plaču i raduju se istovremeno nakon poroda. Svoje osjećaje dijele i s nama, jer i i mi s njima prolazimo sva njihova stanja” zaključuje prof. dr. Karelović.