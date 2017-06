BITKA ZA METKOVIĆ: Mostova kandidatkinja Katarina Ujdur optimistična

Odmah po zatvaranju birališta u Metkoviću, u hotelu Narona novinarima se obratila Katarina Ujdur, Mostova kandidatkinja za gradonačelnicu Metkovića koja se u drugom krugu izbora bori protiv HDZ-ova kandidata Dalibora Milana i izrazila optimizam u vezi izbornih rezultata.

Zadovoljna sam velikom izlaznošću na birališta i mislim da će Metković ovaj put biti rekorder po izlasku na lokalne izbore. Za sada još nemamo nikakvih rezultata, ni neslužbenih, no nadam se da građani ne žele da se vrati gospodin Jambo, koji je očigledno u koaliciji s HDZ-om i gospodinom Milanom, rekla je Ujdur novinarima.

Most je na ovim lokalnim izborima pokazao kao stabilna treća opcija, no znam da su sve oči uprte u Metković, izborni rezultat u Metkoviću je svima važan, što dokazuje to što je premijer Plenković dva puta dolazio u Metković, dodala je.

REZULTATI STIŽU IZ MINUTE U MINUTU: Ovdje uživo pratite rezultate lokalnih izbora u svim gradovima i županijama



“Optimistična sam glede rezultata, no ja sam osobno vidjela automobil BiH registarskih oznaka koji dolazi na biračko mjesto. Mislim da nije u redu da ljudi iz BiH dolaze birati lokalnu vlast u Metkoviću”, kazala je Ujdur.