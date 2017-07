METEOALARM I DANAS UPOZORIO NA OPASNO VRIJEME: Divlje nevrijeme opet će napasti dio zemlje, ali znamo kad se vraća pravo ljeto

Kontitentalnu Hrvatsku očekuju pljuskovi i grmljavina, a na obali uz sve to i jak vjetar zbog kojeg je meteoalarm izdao i upozorenje. A od srijede se i na kopnu i na moru vraćaju prave ljetne vrućine.

U nedjelju će u prvom dijelu dana bit će barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Od sredine dana uz više oblaka ponegdje će biti malo kiše ili pljuskova s grmljavinom, najčešće u kopnenom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, a potkraj dana i bura, koji ponegdje biti jaki. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna od 23 do 28 °C, na Jadranu i malo viša, prognozira DHMZ.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u nedjelju u početku većinom sunčano, a zatim razvoj oblaka i mjestimice pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a najviša temperatura od 25 do 27 °C, ističe nešto detaljniji HRT.





U središnoj Hrvatskoj slično kao i na istoku. Od sredine dana više oblaka i ponegdje pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uz najnižu temperaturu od 14 do 16 °C, te najvišu oko 26 °C.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prijepodne barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Od sredine dana više oblaka i mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito u gorskim predjelima, te u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Na moru će zapuhati većinom umjeren sjeverozapadnjak, a prema kraju dana jačat će bura, u gorju sjeveroistočnjak.

Na srednjem Jadranu puhat će umjeren, poslijepodne i jak sjeverozapadnjak, a navečer bura. Prijepodne će prevladavati sunčano, a u drugom dijelu dana pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije gdje mogu biti izraženiji. Najviša temperatura od 27 do 31 °C.

Od srijede temperature rastu

U ponedjeljak se u unutrašnjosti još očekuje kratkotrajna mjestimična kiša ili poneki pljusak, a od utorka će biti stabilnije i većinom sunčano. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna u porastu, pa će u drugom dijelu idućeg tjedna biti i vruće.

Na Jadranu će idući tjedan prevladavati sunčano. U ponedjeljak će puhati umjerena i jaka bura, sjeverac i sjeverozapadnjak, a zatim slab do umjeren vjetar. Temperatura zraka u porasti, pa će osobito od srijede biti većinom vruće.