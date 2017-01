METEOALARM OGLASIO CRVENU UZBUNU: Očekuje nas novi snijeg, a potom opet debeli minusi!

Iako je vikend iza nas bio suh, predstojeći tjedan, prema svim prognozama trebao bi nas “zatrpati” snijegom.

Jutros je u Hrvatskoj najniža temperatura izmjerena kako je i uobičajeno na Zavižanu (-11°C) i na biokovskom Svetom Juri (-8,9°C). Kad je riječ o gradovima, najhladnija je bila Slatina s -10,2°C, slijedio je Čakovec s -9,4°C te Lipik s -9,2°C te Daruvar s -8,8 °C.

Upozorenja Hrvatskog autokluba

Zbog jakoga vjetra ima ograničenja u cestovnom i brodskom prometu; u veće dijelu zemlje ceste su mokre i skliske, mjestimice snijeg, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub.

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica; Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene i državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.



Na Krčkom mostu, autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika i Jadranskoj magistrali (DC8) od Bakra do Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a od Novog Vinodolskog do Karlobaga dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

U prekidu trajektne linije

Jak vjetar usporava promet i na riječkoj obilaznici na mostu Rječina i na autocesti A7 između GP Rupa i NP Rupa.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, slab snijeg mjestimice pada u Gorskom kotaru, a moguća je i poledica. Vozače HAK upozorava da na put ne kreću bez zimske opreme.

Magla mjestimice usporava promet u unutrašnjosti, a ima je i na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva.

U prekidu su: trajekti na linijama: Stinica-Mišnjak i Prizna-Žigljen, katamaranI na linijama: Novalja-Rab-Rijeka, Silba-Olib-Premuda i brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak.

Stiže snijeg i zahlađenje

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, tijekom dana će biti umjereno do preteženo oblačno. Snijeg će prvo povremeno padati u Gorskom kotaru i Lici. Iako je za Jadran predviđena kiša, mjestimice je moguć i snijeg, uz obalu i ponegdje na otocima. Snježne padaline navečer i u noći proširit će se i na istočne i središnje krajeve zemlje.

Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeveroistočnjak, na Jadranu jaka, na udare olujna, podno Velebita i orkanska bura. Najviša dnevna temperatura iznosit će između -3 i 2, na Jadranu od 4 do 9 °C.

Meteoalarm crvenom je obojom oslikao Kvarner, točnije tamošnje otoke upozoravajući na olujnu buru s udarima i do 130 km/h. Obali dio je oslikan narančastom bojom kao i Istra. Ostatak zemlje je obojen u žuto, na moru radi naleta bure, na kopnu zbog snijega i velike poledice uzrokovane niskim temperaturama.

Upozorenje je izdano i za utorak kada je “u crvenom Istra, Primorje pa sve do podvelebitskog kraja gdje se očekuju olujni udari bure i do 145 km/h. Narančasto upozorenje vrijedi za ostatak Dalmacije te gospićku regiju.

Prema prognozi HRT-a, snijeg nas očekuje i u utorak, a potom temperature padaju dublje u minus pa će tako naniža u srijedu za kopno iznositi – 7 °C, u četvrtak -12, u petak -13, a u subotu čak -14 stupnjeva Celzija. Dnevne će se kretati od -4 do -3 °C.

DHMZ, pak, navodi kako će snijeg padati i u srijedu u okolici Velebita pa tako primjerice u gospićkom kraju, ali i u Karlovcu. U Ogulinu će padati sve do subote. Snijeg se u srijedu, pak, očekuje i u Slavoniji.

Kad je o moru riječ, najniža temperatura trebala bi pasti do -1 °C i to u četvrtak i petak, dok bi se dnevne kretale od 5 iznad ništice kada se očekuje najniža u srijedu do 10 u subotu.