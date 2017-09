METEOALARM IZDAO CRVENO UPOZORENJE ZA HRVATSKU: Bit će obilne kiše, nevremena i bujica, a puhat će olujno jugo

Meteorolozi su za danas za poneka mjesta u Hrvatskoj izdali upozorenje za obilnu kišu, nevrijeme i bujice, a mjestimice će puhati i olujno jugo.

Meteoalarm je za Istru i sjeverni Jadran izdao crveno upozorenje. Tamo se očekuje obilna kiša ponegdje uz povećanu vjerojatnost za bujične poplave te količina oborine veća od 80 milimetara. Moguće je jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i prolazno pojačanim vjetrom, a na moru može biti i pijavica. Puhat će jako, ponegdje i olujno jugo. Najjači udar vjetra bit će brži od 55 km/h.

U sjevernim predjelima djelomice sunčano, ponegdje uz malo kiše. Drugdje promjenljivo do pretežno oblačno s kišom i grmljavinskim pljuskovima, koji će ponegdje biti i obilniji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako, povremeno i olujno jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 16 do 22, a najviša dnevna od 22 do 27, u Slavoniji do 31 °C, javlja DHMZ



Nestabilno će biti u središnjoj Hrvatskoj, gdje bi mjestimice trebalo biti kiše i pljuskova, posebno u drugom dijelu dana. Kiša bi se u glavnom gradu trebala nastaviti i u utorak. U istočnom dijelu zemlje kiša se očekuje nešto kasnije, tek navečer i tijekom noći, a nastavit će se i sutra. Današnji će dan na istoku zemlje ipak proteći uz samo promjenjivu naoblaku, a najviša temperatura mogla bi biti i 30 stupnjeva.

Oblačno i kišno bit će na sjevernom Jadranu, gdje se također očekuju pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti će temperature biti ipak nešto niže, ujutro od 15 do 17 stupnjeva, a poslijepodne od 19 do 22.

Kišno će biti i u Dalmaciji, uz grmljavinu, a temperature će tamo biti do 27 stupnjeva. Puhat će jako i olujno jugo.

Kiše će povremeno biti i sutra, najčešće u gorskom dijelu zemlje. U srijedu se ipak očekuje razvedravanje tijekom dana, a ujutro bi još moglo biti magle. Nakon osvježenja koje slijedi sutra, u srijedu će tijekom dana biti još malo toplije. Novo osvježenje stiže u petak.