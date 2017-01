METEOALARM IZDAO CRVENO UPOZORENJE: U Zagrebu će napadati i do 20 centimetara snijega, obalom će harati opasno olujno nevrijeme!

Jutrošnja prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda navodi kako će vrijeme danas biti promjenjivo, a na Jadranu i uz njega i pretežno oblačno.

Na Jadranu mjestimice kiša, osobito navečer na sjevernom Jadranu, u Gorskome kotaru snijeg i susnježica, a malo snijega može biti i u Lici, te Slavoniji i Podravini.

U gorju je moguća i kiša koja se smrzava na hladnom tlu. Vjetar na kopnu umjeren zapadni i jugozapadni, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu će zapuhati umjereno, poslijepodne i jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 0 i 6, na Jadranu od 6 do 11 stupnjeva Celzijevih.

Oštra zima jutros je malo popustila pa su se temperature kretale od najnižih -11 u Županji do najviših 5,5 stupnjeva na Palagruži. U Zagrebu je u 7 sati ujutro izmjerena temperatura od 1 stupanj.



Sutra kiša i grmljavina na Jadranu, u unutrašnjosti snijeg

U petak će biti uglavnom oblačno, mjestimice uz kišu koja će na Jadranu i uz njega biti obilnija, lokalno i praćena grmljavinom. U unutrašnjosti se kiša može smrzavati u dodiru s tlom, a uz zahladnjenje sa sjeverozapada poslijepodne će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača.

Na kopnu će umjeren i na udare jak južni i jugozapadni vjetar poslijepodne okrenuti na sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati jako i mjestimice olujno jugo i južni vjetar, a na sjevernom dijelu navečer okrenuti na buru. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na moru od 2 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 na kopnu i od 8 do 13 °C na Jadranu, a prema večeri osjetno zahladnjenje.

Na području grada Zagreba bit će oblačno, najprije uz kišu koja se smrzava u dodiru s tlom, a poslijepodne, uz zahladnjenje, kiša će postupno prijeći u susnježicu i snijeg. Očekuje se između 10 i 20 cm novog snijega. Umjeren do jak jugozapadnjak sredinom dana će okrenuti na sjeveroistočnjak. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša dnevna do 6 °C, a prema večeri osjetno hladnije, stoji u prognozi DHMZ-a.

Meteoalarm upozorio na opasne vremenske prilike

Osim žutog i narančastog upozorenja u Istri i unutrašnjosti zemlje te dijelu južne Dalmacije, Meteoalarm je izdao je najviši stupanj upozorenja za područje Kvarnera – crveno upozorenje. DHMZ prognozira jako i oštro jugo prijepodne te jaku i olujnu buru navečer. Udari vjetra mogli bi dostizati brzinu od 65 do 140 kilometara na sat.

‘Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost te pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegava putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu’, objavio je Meteoalarm.