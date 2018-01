MESO U KOJEM JE PRONAĐEN LJUDSKI IZMET POVUKLI S TRŽIŠTA, ALI I DALJE UVJERAVAJU: ‘Naše analize kažu da je sve u redu’

U analiziranom uzorku mesa pronađene su dvije vrste enterobakterija – seracija i mojerela.

Nakon otkrića ekipe Potrošačkog koda da je u trgovačkom lancu Plodine bilo u prodaji pokvareno meso, ono je promptno povučeno iz prodaje.

Potrošački kod i inače se često bavi temama povezanima sa zdravljem i sigurnošću hrane, a ovaj je put u njezinu neispravnost posumnjala HRT-ova novinarka Dijana Čović. Meso je imalo deklaraciju tvrtke PPK Karlovac i odmah je upućeno na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar te su u analiziranome uzorku pronađene dvije vrste enterobakterija – seracija i mojerela.

Komad svinjskih rebarca, koji na prvi pogled izgleda primamljivo, a na kojem piše kako ga je najbolje upotrijebiti do 17. prosinca, Dijana Čović kupila je u Plodinama. Od njega je namjeravala spremiti obiteljski ručak.

‘Zaplahnuo me takav smrad…’

“Otvorim meso iz vakuuma i zaplahne me takav smrad, cijela je kuhinja zasmrdjela. Imala sam već susret s pokvarenim smrdljivim mesom, ali ovo je bilo već u fazi truljenja! To me je toliko naljutilo da sam odlučila spremiti to meso i otići u Plodine reklamirati proizvod i pitati što nam to prodaju, zašto nas truju”, ispričala je Čović za HRT.

Proizvođač tvrdi da nije kriv

Mojerela dosad nije otkrivena u Republici Hrvatskoj, a stručnjaci su je u mesu pronašli uz pomoć najnovijih metoda. Riječ je o opasnoj bakteriji koja je prvi put izolirana u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), točnije u saveznoj državi Wisconsin te je kod ljudi prouzročila ozbiljne probavne tegobe.

Prisutnost soja seracija upućuje na to da je izvor kontaminacije mesa čovjek jer riječ je o enterobakteriji koja spada u fekalna zagađenja. Jednostavnije rečeno, u mesu je bio izmet.

“Nakon ovih saznanja kontaktirali smo s proizvođačem, koji je povukao iz prodaje seriju svinjskih rebaraca. Poručili su da su i oni proveli analizu, a njihovi su testovi, kažu, pokazali da je s mesom sve u redu. Prema njihovim tvrdnjama, na meso su mogli utjecati vanjski čimbenici”, ističe urednica Potrošačkoga koda Sanja Smiljanić.