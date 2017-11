PLJUŠTE REAKCIJE NA MESIĆEVO SVJEDOČENJE O AGROKORU: ‘Sada napokon vidimo da su svi sve znali’

Iako je više od sat i pol proveo na užarenom stolcu nasuprot članova saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor, Stjepan Mesić strpljivo je nakon sjednice bio raspoložen i za pitanja novinara.

Na upit je li Šeks znao za izvješće financijske policije i kredite koje je Zagrebačka banka odobrila Agrokoru, Mesić je odgovorio protupitanjem.

“Zašto ne pitate Šeksa? Mislim da je morao znati. Ja nisam”, izjavio je bivši predsjednik.

Najodgovornije smatra one koji su u to vrijeme donosili odluke, ali i da resorni ministar mora imati najveću odgovornost.



STJEPANA MESIĆA REŠETALI O AGROKORU: ‘Znam da me želite umočiti… Je li Todorić dolazio na moje rođendane? Ne sjećam se’

“Radilo se o više ministara, ja samo govorim o funkciji”, kaže Mesić.

‘Povjerenstvo ništa neće rasvijetliti’

Na pitanje hoće li povjerenstvo na koncu nešto rasvijetiliti, Mesić je kratko odgovorio:

“Neće”.

Pogledaj fotogaleriju

Predsjednik saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor SDP-ovac Orsat Miljenić izjavio je kako Agrokor nije mogao nastati bez političkih veza s HDZ-om koji je tada bio na vlasti.

“Neosporno je gdje su se donosile odluke, svjedok nam je to potvrdio s imenima. Bio je to korak u rasvjetljavanju svega”, rekao je Miljenić novinarima nakon sjednice na kojoj on nije postavljao pitanja Stjepanu Mesiću.

Upitan o tome gdje je Ivica Todorić koji kaže da vlast to zna Miljenić je rekao kako je Todorić “mnogo toga objavio bez dokaza za svoje tvrdnje” te kako očekuje da se pokuša utvrditi gdje je, da bi ga se moglo uhititi.

‘Poruka HDZ-a je jasna’

SDP-ov član povjerenstva Gordan Maras poručio je kako je svima jasno da HDZ neće dopustiti da se pozove svjedoke koji trenutačno obnašaju dužnosti u Vladi i stranci i koji su bitni za Andreja Plenkovića. “Jasna je poruka HDZ-a, svi koji su pod političkom zaštitom Plenkovića neće biti pozvani na povjerenstvo. Danas je tako većina odlučila za Šeksa, Dalić i Ramljaka. Naravno, Plenković vjerojatno najviše štiti samog sebe”, ustvrdio je Maras.

Mostov član saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor Nikola Grmoja ustvrdio je kako je svjedočenje Stjepana Mesića bilo korisno.

“Bilo je korisno. On je priznao, na moje pitanje, da je čovjek koji je predlagao Antu Todorića za ministra financija. Ne predlažete nekog ako baš s njim niste dobri”, rekao je Grmoja novinarima.

Prvo je, podsjećao je Grmoja, Mesić tvrdio da dok je bio predsjednik nije se sastajao s Ivicom Todorićem. “A kada sam ga pitao je li istina da mu je dolazio na rođendane onda je rekao u stilu još nekih u hrvatskom pravosuđu da se ne sjeća. Ovo svjedočenje pokazuje da su svi sve znali, svi koji su bili na odgovornim funkcijama, to što Stjepan Mesić na druge pokušava prebaciti odgovornost to je njegov problem”, rekao je Grmoja.

HDZ-ovcima je poručio kako im neće proći to što priječe dolazak premijera Andreja Plenkovića ili njegovog savjetnika Vladimira Šeksa na povjerenstvo. “HDZ odugovlači, poziva svjedoke, ali ta taktika im neće proći”, poručio je. Stjepan Mesić je, kaže, pokušao kompromitirati HDZ, abolirati sebe od odgovornosti. “Ne znači da HDZ tih godina nije odgovoran. Odgovoran je i HDZ, ali i Stjepan Mesić koji je bio na visokim funkcijama”, kazao je Grmoja.

Brkić: ‘Nikoga ne štitimo’

HDZ-ov član povjerenstva Milijan Brkić kaže kako je odluka povjerenstva da se ide kronološkim redom po dužnostima koje su neki obnašali. “Ne znači da na petoj, šestoj sjednici neće na red doći Martina Dalić, koja je bila ministrica u Vladi Jadranke Kosor“.

Na pitanje o dolasku Vladimira Šeksa na povjerenstvo Brkić je uzvratio kako su prije njega potpredsjednici Vlade bili neki drugi. “A ni njih još nismo zvali”, rekao je.

Upitan zašto dolazi primjerice bivši ministar Slavko Linić, a ne Martina Dalić koja je bila prije njega Brkić je uzvratio kako je to stoga što su “ispunili kvotu od 16 svjedoka za iduće četiri sjednice povjerenstva”. “Sasvim logično. Rekao sam, bit će pozvani svi kronološkim redom. Nikoga ne štitimo”, tvrdi Brkić.

Mesić je u svom svjedočenju insinuirao da HDZ štiti stranačke ljude.

“Mesić se sad malo posuo pepelom. On kao borac za pravdu, da je imao ikakvih saznanja, sigurno ne bi tolerirao nezakonitosti. Ako je to ipak činio, to govori samo o njemu. HDZ-u je u interesu da se sve sazna”, rekao je Brkić i pozvao Todorića da izađe iz mišje rupe i odgovori na sva pitanja.

Za Grmojine optužbe na račun Vladimira Šeksa koji je navodno kao potpredsjednik vlade još 1994. znao za malverzacije Zagrebačke banke i Agrokora rekao je kako Grmoja “ima pravo na svoju političku nišu”, no i dodao kako se “nažalost, i dalje bavi populizmom i jeftinom demagogijom”.

Također je rekao i kako mu je teško povjerovati da se ne zna Todorićeva adresa.” Uvjeren sam da će hrvatske sigurnosne službe i policija, zajedno s Interpolom, u kratkom roku saznati mjesto gdje on prebiva”, rekao je.