MESIĆ SIGURAN DA POVJERENSTVO NIŠTA NEĆE RASVIJETLITI: ‘Šeks je morao znati za sporne kredite Agrokoru’

Iako je više od sat i pol proveo na užarenom stolcu nasuprot članova saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor, Stjepan Mesić strpljivo je nakon sjednice bio raspoložen i za pitanja novinara.

Na upit je li Šeks znao za izvješće financijske policije i kredite koje je Zagrebačka banka odobrila Agrokoru, Mesić je odgovorio protupitanjem.

“Zašto ne pitate Šeksa? Mislim da je morao znati. Ja nisam”, izjavio je bivši predsjednik.

Najodgovornije smatra one koji su u to vrijeme donosili odluke, ali i da resorni ministar mora imati najveću odgovornost.



STJEPANA MESIĆA REŠETALI O AGROKORU: ‘Znam da me želite umočiti… Je li Todorić dolazio na moje rođendane? Ne sjećam se’

“Radilo se o više ministara, ja samo govorim o fukciji”, kaže Mesić.

‘Povjerenstvo ništa neće rasvijetliti’

Na pitanje hoće li povjerenstvo na koncu nešto rasvijetiliti, Mesić je kratko odgovorio:

“Neće”.

HDZ-ov Milijan Brkić je nakon sjednice pokušao objasniti zašto je vladajuća većina u povjerenstvu odbila kao svjedoke pozvati Plenkovića, Šeksa, Ramljaka i Dalić.

“To što smo odbili taj prijedlog ne znači da na nekoj od sljedećih sjednica neće na njih doći red. Ali, radimo po striktno po odluci o osnivanju povjerenstva. Mi želimo da svi budu pozvani”, uvjerava Brkić.

Ponovio je da oni žele da se svjedoci ispitaju po kronološkom redu.

“Odgovara li to nekome ili ne, to je njihova stvar. Mi nikoga ne štitimo”, poručuje Brkić.

Brkić: ‘Mesić se posuo pepelom’

Po njemu, teško je vjerovati da se ne zna gdje je Ivica Todorić trenutno.

“Uvjeren sam da će se u kratkom roku saznati mjesto njegovog prebivališta i da nećemo dugo čekati na to”, kaže Brkić.

Mesić je u svom svjedočenju insinuirao da HDZ štiti stranačke ljude.

“Mesić se sad malo posuo pepelom. On kao borac za pravdu, da je imao ikakvih saznanja, sigurno ne bi tolerirao nezakonitosti. Ako je to ipak činio, to govori samo o njemu. HDZ-u je u interesu da se sve sazna”, rekao je Brkić i pozvao Todorića da izađe iz mišje rupe i odgovori na sva pitanja.