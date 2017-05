‘MENI JE MARIĆ BIO PLUG AND PLAY’: Orešković podržao Panenićevu kandidaturu i otkrio vraća li se u politiku

Kako su i najavili, kandidat za budućeg vukovarsko-srijemskog župana ispred Mosta Tomislav Panenić te bivši premijer Tihomir Orešković danas su održali konferenciju za novinare u Vukovaru gdje je Orešković izrazio svoju podršku Mostovoj kandidaturi.

Tomislav Panenić na početku je kazao kako treba upregnuti snage da se stanje u županiji i cijeloj državi sredi, te da za to trebaju i potporu prijatelja. “Bivši premijer došao mi je pružiti potporu da riješimo brojne probleme”.

“Naravno da dolazimo u situaciju u kojoj moramo biti odgovorni da ono što zastupamo ne bude samo politički hir, nego da zaista napravimo ono što govorimo. Bio bih sretniji da dolazim kao kandidat u županiju u kojoj je med i mlijeko, ali svjesni smo da imamo probleme i da ćemo morati upregnuti, ne samo naše snage, nego i uz potporu svih prijatelja, Vlade RH i europskih fondova.

Vrijeme nam nije na raspolaganju. Tko god da postane župan imat će odgovornost da iznjedri rezultate. Bojim se da politikanstvo koje vlada na ovom području je suzdržano i da nije dostatno. Očekivanja od mene, kao čovjeka usko vezanog za fondove, su da pokrenemo radna mjesta, investicije. Nije model pružiti ruku stotinama tisućama ljudi, nego osigurati radna mjesta. U mojem mandatu, ako dobijem povjerenje građana, sigurno ću posvetiti pozornost i tom dijelu, ali glavna će mi biti potpora gospodarstvu. Da svatko tko želi ulagati ima pomoć”, kazao je Panenić.



‘Uvijek ću podržati kvalitetne ljude’

“Danas sam tu, nisam se htio pojaviti, ali u interesu mi je Hrvatska i kao bivši premijer uvijek ću podržavati kvalitetne ljude i zato sam tu’, kazao je Tihomir Orešković dodajući kako nije član niti jedne stranke i da se ne vraća u politiku. Pritom je dodao kako se drugi tjedan vraća na posao.

Na pitanje novinara što misli o lex Agrokoru Orešković se prvo našalio: “Koliko imamo vremena?”

A potom je iznio pozitivan stav.

“Ja bih dao podršku za lex Agrokor, mislim da je to pozitivan pomak. Ne mogu reći da sam stručnjak za tu tvrtku, ali mislim da je tu vrlo komplicirana struktura i da će taj zakon dati vremena da revizori dobro razmotre strukturu. Mislim da trebamo dopustiti da stručnjaci rade svoj posao i nadam se da ćemo na kraju vidjeti nekakve promjene. Vjerojatno će trebati likvidirati dio imovine da se vrati dug. Može doći i vanjski strateški partner da preuzme neki dio i opet se može krenuti dalje. Sve će biti jasnije nakon lokalnih izbora”, kazao je Orešković dodajući kako nije znao za probleme u Agrokoru dok je bio premijer.

‘Tko bi rekao da ću dobiti takvu priliku’

Kad je riječ o Mariću, kazao je kako ga je on izabrao u svoju Vladu i da se pokazao kao sposoban stručnjak i “za mene je on bio plug and play”. Dodao je kako su smanjili dug i deficit i da on nema ništa drugo reći.

Govoreći o Plenkoviću kazao je kako je on institucija koju se mora poštivati, a kad je riječ o pogledu unatrag na svoj mandat kazao je kako ga ljudi i danas prepoznaju i pitaju zašto je ušao u politiku. “Nije mi žao. Bila mi je čast i bilo je to specifično iskustvo. Tko bi rekao da će čovjek koji je rođen u Zagrebu i otišao živjeti u Kanadu dobiti takvu priliku”, kazao je Orešković.