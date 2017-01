MEGAUHLJEBLJIVANJE? I osma članica obitelji Nevistić na vodećem mjesto u gradskoj ustanovi – bez natječaja!

Nedavno su u javnost izbile informacije o tome da je u Gradskoj upravi Zagreba zaposleno čak šest članova iste obitelji iz Tomislavgrada – supružnici Nevistić, njihova dva sina, snaga i šogorica. Danas stižu nove informacije koje pokazuju da aferi nije kraj. Naime, jedina kći Zorana i Snježane Nevisstić ima posao blisko povezan s gradskom upravom. Martina Nevistić je prije tri mjeseca postala voditeljica Zagrebačkog plesnog centra čiji je vlasnik Grad Zagreb, piše Jutarnji.

Koreografkinja je na čelo Plesnog centra u Ilici 10 stigla nakon što je otišla dugogodišnja umjetnička voditeljica Mirna Žagar. Plesna scena je bila dosta iznenađena njezinim imenovanjem, piše Jutarnji.

Nevistić je, naime, postala voditeljica i kreatorica plesnog programa praktički preko noći, bez ikakvog natječaja, rekli su izvori.



Plesačima je sve sumnjivo

‘Ona je jako pametna i draga djevojka, nitko od nas nema ništa osobno protiv nje. No, nikome nije bilo jasno zašto odmah nije bio raspisan javni natječaj na koji bi se javila i dobila taj posao? Ovako je sve pomalo tajnovito, i to odmah postaje sumnjivo. Nitko ne zna točno što će napraviti u Centru, zasad još provodi programe bivše ravnateljice, koji su rađeni za cijelu sezonu, no svi smo pomalo u strahu jer ne znamo što nas čeka, naveli su plesači.

Martina Neviestić je odmah ZPC pretvorila u prostor isključivo za plesače suvremenog plesa. Iako je Žagar prošle godine pregovarala sa Školom za klasični balet, koja nema prostor i rado bi dio nastave održavala u Ilici, Nevistić im je odmah po dolasku na funkciju kazala da za njih u prostorima za plesače baš nema mjesta.

‘Ta je škola praktično beskućnik koji radi na pet lokacija pa ne razumijemo zašto im ne da prostor. Povisila je cijene najma, ali ne postoji jedan cjenik za sve, nego svatko plaća drugu cijenu, navodno prema mogućnostima. No, to ostavlja prostor za koješta’, tvrde plesači.

Nevistić zgrožena navodima o nepotizmu

Sama Nevistić uzrujana je navodima te pitanjima o svojem poslu. Kratko je za Jutarnji kazala kako su pitanju o njezinu ugovoru sa Zagrebačkim kazalištem mladih, koje upravlja ZPC-om, vrijeđanje dostojanstva.

‘Moje imenovanje bilo je legitimno. Imam normalan ugovor, a posao sam dobila zbog svoje stručnosti. Moja biografija govori dovoljno o meni’, rekla je Nevistić koja je u Zagrebu završila Školu suvremenog plesa Ane Maletić, a potom diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te na SEAD-u (Salzburg Experimental Academy of Dance) u Austriji.

Ni producent ZPC-a Jure Matulić ne vidi ništa sporno. Kaže kako Nevistić ima autorski ugovor sa ZKM-om do 31. siječnja, a što će biti nakon toga, još se ne zna, kao niti kad će biti raspisan javni natječaj za voditelja Centra.

Plesači su zadovoljni njezinim radom

‘Martina Nevistić je vanjska suradnica ZKM-a. Na to je mjesto došla na temelju svoje biografije. U trenutku kad se raspiše javni natječaj za spomenuto radno mjesto, ona se može prijaviti bude li zadovoljavala uvjete natječaja. Proteklih mjeseci su , prema mojim saznanjima, plesači iznimno zadovoljni njezinim radom, posebno činjenicom da napokon sav prihod predstave pripada umjetnicima, a ne da, kao što je prije bio slučaj, ZPC zadržava određeni postotak od prodanih ulaznica’, rekao je Matulić.