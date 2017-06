MEDVJED SE VEĆ DANIMA MOTA OKO KUĆA KOD NOVOG VINODOLSKOG, MJEŠTANI U STRAHU: ‘Bojimo se djecu ostaviti samu…’

U mjestu Grižane (Bašunje Vele) posljednjih se dana kreće medvjed koji je već uništio trešnju jedne obitelji, a u dvorištu druge je posjetio dječje igralište i okućnicu, gdje je ostavio i ‘darove’. Još se ne zna radi li se o samo jednom medi, ali sigurno je da za sobom ostavlja tragove, piše Novi list.

Radi se o mjestu s dvadesetak kuća, od kojih su četiri stalno naseljene. Šuma je svuda okolo, a voćke privlače gladne životinje.

‘Bojim se djecu ostaviti samu’

Medo je početkom tjedna uništio trešnju obitelji Puharić, za nekoliko dana je obavio veliku nuždu na dječjem igralištu u dvorištu obitelji Starčević, a u subotu je učinio isto na cesti kraj okućnice te iste obitelji. Susjedi su se uznemirili, a najviše se boje za djecu.

‘Bojim se mališane ostaviti same u bilo koje doba dana jer ne znam kada će nas medo ponovno posjetiti’, rekao je Branislav Starčević i dodao da je njegov sin Ivan već imao bliski susret sa životinjom kad se vraćao kući jedno poslijepodne.



‘Bilo je to negdje oko 18.30 sati kada ga je presrela životinja. On je zastao. Ali je bome zastao i medo. Dobro je ispalo jer se Ivan samo okrenuo i nastavio u smjeru iz kojeg je dolazio’, rekao je Starčević i dodao da nadležne službe ne čine ništa. Kako misli da na tom području ima barem desetak medvjeda, Starčević je već nekoliko puta išao na policiju no tamo mu nisu pomogli. Nadležna lovačka služba ga, kaže, nije baš ozbiljno shvatila. Kaže da lovci ne gospodare tim područjem kako bi trebali te da ne postoji izvanredni odstrel.

Nadležne službe ne reagiraju

‘Ako lovci nisu za to sposobni – neka se bave nekim drugim poslom. Valjda netko mora nastradati da bi se nešto počelo po tom pitanju događati’, ističe Starčević koji ne želi da se medo ubije, već da ga se potjera dalje u šumu.

Iz Lovačke udruge pak kažu da im je za izvanredni odstrel potrebna dozvola Ministarstva poljoprivrede, a nije ju lako dobiti.

Zrinjko Lučić iz Lovačke udruge kaže da je za dobivanje te dozvole potrebno dokazati da je životinja barem četiri dana na istom mjestu, da radi štete i ugrožava živote, a do sada je Lovačka udruga primila tek jedan telefonski poziv o medi. Ipak, ističe da su korake za rješenje ovog problema ipak poduzeli.

Ljudi bi ipak trebali pripaziti da ne ostavljaju ostatke hrane izvan kontejnera ili oko kuće kako ne bi privlačili divljač. Ipak, nema opasnosti od toga da će medvjed napasti, osim ako se osjeti ugroženim ili kad je to medvjedica s mladima, piše Novi list.