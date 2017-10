MATURANTI IZ PULE NAPRAVILI NEŠTO ŠTO MNOGI NE BI: ‘Netko će reć da su ludi, ali ja sam ostao šokiran!’

I dok je mnogima na umu kako na sve moguće načine nadmudriti hrvatski obrazovni sustav koji i dalje prednost daje ocjenama, a ne znanju, ovi mladi ljudi pokazali su da ipak ima onih koji cijene svoje profesore i znanje koje im prenose.

Filip Zoričić, profesor hrvatskog jezika i povijesti iz Pule, danas je pohvalio 4.e razred opće gimnazije zbog poteza koji će im sasvim opravdano donijeti naslov jednog od najpoštenijih razreda u zemlji.

‘U petak je ostala jedna kopija testa u školskoj knjižnici, ali netko je to našao i odnio im da imaju za ponedjeljak. Ovi mladi ljudi, 4.e razred opće gimnazije, došli su do moje učionice obavijestiti me kako su dobili test, ne želeći reći tko im ga je dao i kako ne bi bilo fer da pišu taj isti test. Netko će reć da su ludi, ali ja sam ostao šokiran’, napisao je na Facebooku profesor Zoričić.

On je to nazvao najvećim komplimentom kojeg je dobio otkako radi kao profesor. Kaže kako im je zahvalan što su pokazali da i dalje ima ljudi koji cijene ‘iskrenost, znanje i ljubav koja im se daje’.



‘Još jednom su potvrdili kako na mlade možemo računati i kako je Svijet njihov! To je čar učiteljevanja’, napisao je ovaj ponosni profesor.