MATIĆ O OSTOJIĆU: ‘Navodno mu je Trump poslao zahvalice, a i Asad sad povlači, jer krizu u Siriji samo on može riješiti’

SDP-ovac Predrag Matić tvrdi kako je priča o zlostavljanju u obitelji Lalovac stigla iz SDP-ovih krugova te opisuje kako se našao na meti kolega u stranci.

“Jučer je bila Životinjska frama, u kojoj sam bio konj, kerovi koji su me trebali kidati su bili pudlice, a nalogodavci nisu bili svinje nego vjeverice”. Riječi su to kojima je za N1 Predrag Matić opisao jučerašnji Glavni odbor stranke na kojem su ga, kazao je, napadali zbog pada rejtinga stranke i brojnih drugih stvari. No, dodao je kako je bilo vidljivo da su napadi naručeni.

Upitan je radi li se o Rajku Ostojiću, budući da je on raniije nazivan vjevericom, odgovorio je: “Nisam to znao, ali mislim na njega. Vjerujem da on misli da može biti prvak svijeta i nemam ništa protiv toga da on bude i predsjednik države i Sabora i Vlade – navodno mu je i Trump poslao pisma zahvale, jer je poslao svoje šalabahtere u Arizonu, bez kojih Trump ne bi postao predsjednik, a čujem i da se Bašar al- Asad sad povlači s mjesta predsjednika, jer krizu u Siriji samo on može riješiti”.

Uptan zašto je tako ogorčen na svog stranačkog kolegu, Matić je kazao kako je svjestan da je Milanović Ostojića šikanirao, ali da mu on nije mogao pomoći pa ne zna zbog čega se Ostojić okomio na njega.



Priča o obitelji Lalovac do Bujanca stigla iz SDP-a

Matić navodi kako su oni koji su u Predsjedništvo ušli bez šalabahtera trn u oku novoj garnituri i ističe kako se loše osjeća među njima jer se žele riješiti ljudi. “Vidjeli ste, ne prejudiciram ništa,- priču o Lalovcu, koja nažalost ima svoj izvor iz naših krugova”, pritom je dodao. Na pitanje da pojasni optužbu da je priča o zlostavljanju supruge potekla iz SDP-a, s obzirom da se ona osobno obratila medijima, navodi:”Ne, ne. Netko je doveo nju do Bujanca, ali ja to ne želim komentirati”, kazao je.

Demantira, naime, priču “o puču kojeg apsolutno nema”. “Od nas 37 zastupnika nitko o tom pojma nema. Mi smo lojalni i više puta sam rekao da mi Bernardić nije izbor za šefa SDP-a, ali je moj predsjednik i ja sam mu apsolutno lojalan dok je predsjednik te stranke”, kazao je.