MATIĆ O JANICI I UHIĆENJIMA: ‘Ne diraj HDZ-ovca jer ćeš završiti u zatvoru… Kao javna osoba mora biti spremna na neke stvari. I mene su vrijeđali’

Bivši ministar branitelja Predrag Matić, koji se i sam svojevremeno suočavao s brojnim uvredama dok je tu dužnost obavljao, osvnuo se na uhićenja i uvrede Janici Kostelić, državnoj tajnici za sport.

Matić je osudio verbalni napad na Janicu, no ističe da nije napadnuta ona Janica Kostelić koja je kao skijašica osvojila mnoge medalje već o Janici Kostelić kao državnoj tajnici za sport.

TORCIDA ZASULA JANICU UVREDAMA: ‘O Jano, o Janice, puši k*rac snježna kraljice’

‘Nisu vrijeđali Janicu sportašicu nego Janicu državnu dužnosnicu’

‘Oni mladići sigurno su navijali za nju, ali ona je sada državna dužnosnica i mislim da je tom slučaju dano previše važnosti. Previše je bilo vulgarnog vrijeđanja, ali kao javna osoba mora biti spremna na neke stvari. Po tim je kriterijima Zdravko Mamić trebao 300 puta završiti u zatvoru zbog svega što je govorio’, rekao je Matić za N1.



Prisjetio se uvreda koje su njemu bile upućene, rekavši da ih ima napisane četiri stranice te da te riječi nisu za medijski prostor. Matić dodaje da je u cijeloj priči najvažnije da Janica nije bila fizički ugrožena, a Matić poziva institucije, ali i predsjednicu na reakciju.

PLJUŠTE REAKCIJE NAKON SERIJE UHIĆENJA ZBOG VULGARNOG VRIJEĐANJA JANICE: ‘Njemu su upućivane i teže uvrede pa se nikoga nije hapsilo’

NOVA UHIĆENJA ZBOG NAPADA NA JANICU: U pritvoru 12 navijača, među njima i dvojica maloljetnika

‘Valjda će se oglasiti i ona koja se naziva predsjednicom’

‘Tu je i HOO i Vlada i svi se javljaju, oglasit će se do kraja tjedna valjda i ona koja se naziva predsjednicom, ali sjetimo se napada na Mirjanu Rakić. Opet se pokazuje – ne diraj HDZ-ovca jer ćeš završiti u zatvoru. Radi se o prekršaju protiv reda i mira, ali da se ide u zatvor zbog verbalnog delikta, to smo preskočili prije 20, 30 godina’, kaže bivši ministar i dodaje da to što se radi o ženi nije izdvojeni slučaj i podsjeća još jednom na Mirjanu Rakić koja je, kako kaže, možda i veća dama od Janice Kostelić, a jednako je bila izložena teroru.

Sve je povezao i s braniteljskim prosvjedom pa je rekao da izlazak na ulice s plinskim bocama u ime HDZ-a tada nije bio problem.

‘Ovi mladići, dao bih se kladiti da imaju sve svete sakramente, da su imali vjeronauk u školi, ali pitanje je odgoj’, ističe Matić koji je osudio i fizičko nasilje prema Zdravku Mamiću na Bolu, a Janici poručio da mora očvrsnuti, piše N1.