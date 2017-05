MATIĆ O GLASNOVIĆEVIM UVJETIMA: ‘Za to će trebati milijarde. Neka mu Plenković da svoj stan, a ne da ga kupuje državnim novcem’

‘Ovo treba pokazivati studentima prava i politologije. Ovo je najbolji primjer političke trgovine’ oštro je komentirao potez zastupnika dijaspore Željka Glasnovića bivši ministar branitelja.

Saborski zastupnik SDP-a Predrag Matić jasno je rekao što misli o listi zahtjeva kojom je Željko Glasnović uvjetovao podršku HDZ-u.

GLASNOVIĆ OSIGURAO VEĆINU HDZ-U: Za svoj glas postavio je Plenkoviću ovih pet uvjeta… A premijer ih je potpisao!

“Poznata mi je cijela situacija i nemam ništa protiv da se dečkima isplati, i ja sam bio za to, no radi se najmanje o milijardu i 300 milijuna kuna samo za prvu točku. Druga točka je Zakon o braniteljima. Već je nekoliko Godota prešetalo Hrvatskom i Zagrebom, no nikako da se donose Zakon. Jedino obećanje koje je HDZ ispunio braniteljima je promjena imena Ministarstva.” jasan je Matić dodajući za N1 kako “Glasnovića već godinama napadaju UDBA-ši od jutra do mraka, a udbaša nema već 50 – 10 godina”.



No prema HDZ-u je bio puno oštriji.

Ne možete kupovati glasove državnim novcem

“Na Glasnovićevim uvjetima nalaze se potpisi visokih dužnosnika, sve do premijera. On ne može uvjetovati glas Glasnovića! Zašto mu ne ponudi svoj stan, on glasuje za HDZ, a ne za Hrvatsku, prikupljaju potpise za HDZ.” kazao je Matić dodajući kako se “inače u politici ljudi dijele prema programima i ideologijama, ovdje prema novcu”. Još jednom ističe kako su zahtjevi potpuno legitimni (iako neprovedivi), “ali sramota je onih koji su potpisali”.

“Za kupovinu glasa stranci ne možete dati državne novce. Vidio sam da Plenković ima vrijedan stan u kartici, neka mu to da, ali ne možeš dati moj novac da bi kupio glas i bio na vlasti.” ističe Matić, dodajući kako bi ovo mogao biti primjer političke trgovine studentima politologije i prava.

Sarkastično je komentirao i kako bi država mogla namaknuti novac da ispuni Glasnovićeve zahtjeve: ” “Možda da jedan mjesec građani ne idu u bolnice, ljekarne, neka se novac stavi sa strane pa da se to isplati”.

