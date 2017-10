RIMAC KOD STANKOVIĆA: ‘Osim kad spavam i kenjam, stalno sam u firmi. A u njoj ima ljudi koji su puno bolje plaćeni od mene’

Mate Rimac, inovator i vlasnik tvrtke Rimac Automobili, danas je gostovao u emisiji HRT-a Nedjeljom u 2, urednika i voditelja Aleksandra Stankovića. Mladi je poduzetnik svjetskog ugleda tako održao obećanje o gostovanju nakon što se sa Stankovićem porječkao zbog gostovanja slovenskog poduzetnika Igora Akrapoviča.

Rimac je Stankoviću u lipnju zamjerio što je Akrapoviča, inače vlasnika iznimno uspješne tvrtke koja proizvodi najbolje ispušne sustave na svijetu, ispitivao o uvjetima rada koje imaju njegovi zaposlenici dok je zanemario pitanja o “izazovima hich – tech industrije”.

“Školski primjer socijalizma: Koliko dana godišnjeg vam ljudi imaju? Kolike su plaće? Puštate ih na prvi dan vrtića djece doma? Čuo sam da kod vas ima ljudi koji imaju 6.000 € plaću…? Je’l vam ljudi kradu? Što mislite o Agrokoru? Koliko Hrvata radi kod vas? Koliko ste danas stajali na granici? Imate li jahte? Imate li stan u Monte Carlu?J***! J***! Pa imaš takvog gosta u emisiji – jednu sekundu nisi potrošio na razgovor van granica ograničenog mikro-lokalnog uma, niste se dotakli budućnosti industrije, novih ideja, novih razmišljanja… Ja ne znam ove naše fore – tko je “komunjara”, tko je ovo, tko je ono – ali vidim tko ima kakav mindset. Možda je to samo refleksija stanja uma društva. Stoga vjerojatno većina neće vidjeti ništa pogrešno u njegovim pitanjima i stavovima”, napisao je tad Rimac.

Ubrzo mu je na Facebooku odgovorio i prozvani Stanković, a Rimac mu je na kraju obećao da će mu gostovati u emisiji.

29-godišnji Rimac je u emisiji govorio o svojoj tvrtki vrijednoj milijardu kuna te o tome jesu li električni automobili budućnost.

“Ljudi su na prvom mjestu, radnička prava se podrazumijevaju. Nismo u 70-tima pa da imamo viška ljudi te da nitko ne može dobiti otkaz. Stvorili smo i više nego dobro okruženje za naše radnike”, komentirao je radnička prava Rimac.

Rimac je rođen ’88. u Livnu, a roditelji su mu iz Hercegovine otišli u Njemačku kad je on imao tri godine. Otac, strojar, radio je na baušteli u njemačkim gradovima, dok mu je majka čistila. Rimčevi su tad živjeli vrlo skromno, a Mate se u šestom razredu osnovne preselio u Hrvatsku.

Još u vrijeme osnovne škole, mladi je Rimac bio izuzetno uspješan te je išao na brojna natjecanja. Nakon srednje škole Rimac već zna da će se baviti automobilima jer su njegova velika strast.

Htio se baviti i driftanjem i utrkama, no njegov je tadašnji automobil, zeleni BMW, zbog dotrajalosti izdržao samo dvije takve utrke, a nakon druge, motor mu je eksplodirao. Tad mu je sinula ideja o tome koliki potencijal mogu imati električni automobili.

Počeo je kao drifter

“Čim sam navršio 18 godina kupio sam BMW kockicu, uz pomoć roditelja, taj auto je izdržao samo dva natjecanja. Bio je stariji od mene četiri godine. Pitao sam se što bi bilo da je na električni pogon. Nisam nikad glumio da radimo auto da spasimo svijet, ali želimo pokazati što je moguće s električnom pogonom i da električni auto može biti zabavan”, opisao je.

No, kako je moguće da je osoba koja nije imala pojma o osnovama elektrotehnike i koja je postavljala pitanja o tome na forumima, za samo četiri godine postala vlasnikom tvrtke za proizvodnju automobila čiji proizvod cijene svugdje u svijetu.

“Bio sam županijski i državni prvak u elektrotehnici, nakon toga sam Hrvatsku predstavljao na brojnim svjetskim natjecanjima. Puno sam naučio, da toga nije bilo, da me profesor nije gurao i nagovarao da idem na natjecanja tko zna bi li danas uopće bilo Rimac Automobila. Jako sam zahvalan na tome. Forumi su mi bili korisni jer sam tamo mogao pitati druge ono što ne znam, ali puno se više nauči u praksi. Ako sedam sati čitaš što te zanima četiri godine, bit ćeš među jedan posto ljudi u tom području”, objasnio je Rimac, dodavši kako su u jednom trenutku forumi prestali biti relevantni, a on se posvetio detaljnom izučavanju automobilske industrije.

Automobili su mu strast od malih nogu

2008. je počeo raditi na automobilu budućnosti, a već 2011. je proizveo najbrži automobil na električni pogon na svijetu.

Rimac je rekao da ponekad u svoju tvornicu dođe u tri ujutro, a ode oko 10 navečer.

‘Osim kad spavam i kenjam, stalno sam u tvornici. Maksimalno iskorišteno vrijeme je jedini način. Morate se puno toga odreći u životu da bi radili tako nešto. Rano ujutro dođem u firmu, do 18 imam sastanke, u 22 idem doma na večeru, a onda još radim od kuće dok god mogu gledati. I opet nemam dovoljno vremena”, rekao je, dodavši kako u prosjeku radi 16 sati, a što ne stigne preko tjedna, odrađuje vikendima.

Stanković ga je upitao i čime se to njegova tvrtka konkretno bavi?

U prosjeku radi po 16 sati dnevno

“Imamo dvije firme, Grey Bike koja proizvodi bicikle i Rimac Automobile, koja je počela raditi razvojne projekte iako je na početku radila samo automobile. Meni je bilo jasno da je to užasan izazvov, ali na početku sam samo želio raditi auto. Ideš kod dobavljača pitat za razvoj podizača prozora, to košta 3 milijuna eura. Ja kad sam krenuo raditi auto, nije mi palo na pamet da je moguće da mi radimo sve, nego sam išao kod proizvođača. Recimo McLaren ne proizvodi niti jedan jedini dio svog automobila. Recimo, otprilike 75 posto dijelova ne dolazi od proizođača nego oni naručuju dijelove. Ja sam išao kucati na vrata raznih firmi, većina njih neće ni razgovarati o tome, mnogi su mi se smijali, poslao sam jednom proizvođaču pet-šest stvari koje su nama zanimljive, to bi me koštalo 20 milijuna eura, i još ne bih dobio najnovije stvari,. tada mi je postalo jasno da moramo to sami. Zato smo počeli razvijati tehnologiju i to prodavati drugima. To je bio način da napravimo auto sami, i da izdržimo.”

Rekao je i kako je dosad mogao bezbroj puta prodati svoju tvrtku, no to mu nije cilj, iako je priznao da razmišlja o tome da u tvrtku pusti jednog velikog proizvođača automobila.

‘Meni su ljudi na prvom mjestu. To je normalno u svim normalnim firmama, mi imamo 250 ljudi koje smo zaposlili u zadnjih sedam godina, imamo 16 nacionalnosti, sprječavamo da Hrvati idu van. Imamo Amerikance, Nijemce, Austrakce, Irce, dok naši idu u te zemlje. Radnička prava su neka floskula, mi se trudimo da kod nas bude vrhunski’, naveo je Rimac.

‘Nisam motiviran novcima’

Na pitanje zašto ne proda tvrtku, Rimac odgovara:

‘Svaki mjesec dobivamo ponude za kupnju firme. Ja nisam motiviran novcima, meni je cilj ovo raditi. Ali prodajem komadiće firme, ali pokušavam ostati većinski vlasnik. Mogao sam ja prodati firmu više puta, ali to mi nije cilj’, kaže Rimac.

‘Neki imaju veću plaću od mene’

Rimac je otkrio i kolika je prosječna plaća u Rimac automobili.

‘Prosječna plaća je kod nas 9663 kune, a ne 5000 kuna koliko ispada po službenim informacijama. Ima osoba u firmi koje su puno bolje plaćeni od mene, jer donose velike vrijednosti u firmu’, rekao je Rimac.

Naposljetku je komentirao i navode da je cijeli bizins započeo ‘prljavim očevim novcem’.

‘Moj otac je živio i radio u Njemačkoj, 1997. je kupio kuću u kojoj danas žive, 2000. smo se svi vratili u Samobor, otac je do 2003. još bio u Njemačkoj, vratio se u Hrvatsku na nagovor svojih klijenata, radio je za Lidl, Kaufland, Interspar… Bio je dvaput suđen, ali oslobođen je. Sve što je radio bilo je časno i pošteno. Nikad nije radio s državom. Nikad ni u jednoj zemlji nije osuđen. I stojim iza njega’, rekao je Rimac.