MATE GRANIĆ U OTVORENOM: Alija Izetbegović je Franji Tuđmanu u dva navrata nudio zapadnu Hercegovinu’

Hrvatska je uz Sjedinjene Države najzaslužnija za opstanak BiH, ustvrdio je Mate Granić u Otvorenom prisjećajući se kako je Alija Izetbegović u dva navrata Tuđmanu nudio zapadnu Hercegovinu.

Kakve su moguće posljedice sudskog potvrđivanja tzv. udruženog zločinačkog pothvata? Tema je to kojom se jučer bavila emisija “Otvoreno” Hrvatske televizije.

Gostujući u njoj savjetnik predsjednice Mate Granić je kazao kako je Franjo Tuđman zadnji kojega se može optužiti za udruženi zločinački pothvat. “Hrvatska je, uz Sjedinjenje Američke Države, sasvim sigurno najzaslužnija što je Bosna i Hercegovina opstala kao cjelovita država i što su opstali Bošnjaci”, istaknuo je Granić koji se kao svjedok tadašnjih događanja prisjetio da je Alija Izetbegović u dva navrata Franji Tuđmanu nudio zapadnu Hercegovinu.



“Slobodan Praljak je bio je onakav čovjek kako je i izgledao. Velik, izgledao je na antičkog lika iz herojskih vremena, a ne iz ovog današnjeg vremena. Pokazao je svojom žrtvom da ne pristaje na žig ratnog zločinca jer on to nije bio. Izabrao je smrt radije nego takav biljeg koji ne nosi samo on nego je namijenjen cijelom narodu, vojsci koju je vodio”, kazao je, pak, povjesničar Ivo Lučić. Ne čudi ga čin samoubojstva koji je Praljak počinio u haškoj sudnici, a komentirao je i što je Hrvatska učinila ili propustila učiniti da spriječi ovakav epilog suđenja čelnicima Hrvata uz BiH.

Bez pravnih posljedica

Predsjednik Glavnog vijeća hrvatskog narodnog sabora BiH Božo Ljubić ustvrdio je da je termin udruženi zločinački pothvat korišten selektivno u odnosu na političke i vojne zapovjednike hrvatskog naroda. Također je naglasio da je više utemeljenja bilo da se termin koristi za vojne i političke zapovjednike druga dva naroda u sukobu.

Da pravomoćna presuda u slučaju bosanskohercegovačke šestorke nema pravnih posljedica za Republiku Hrvatsku, smatra odvjetnik Veljko Miljević.

Hrvatskoj treba nacionalni konsenzus kod ovako bitnih stvari, napominje član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić. Smatra da se izborni zakon u BiH treba promijeniti.

