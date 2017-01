ZBOG EGZODUSA SLAVONACA STRUČNJACI UPOZORAVAJU: ‘Ovakav trend srušit će i porezni i mirovinski sustav’

Posljednjih nekoliko godina Slavonija se suočava s egzodusom, a gotovo da nema dana da netko iz Slavonije ne spakira kofere, zaključa svoj dom i budućnost ode tražiti u nekoj drugoj zemlji.

Stanovnika je sve manje, a odlaze svi. Isprva su odlazili muškarci, a sada za sobom povlače i ostatak obitelji. Na alarmantno stanje stručnjaci su upozorili u Vukovaru, na panel raspravi Europskog doma i Zaklade Friedrich Ebert. Ovakav trend, upozorili su, srušit će hrvatski porezni i mirovinski sustav, piše Dnevnik.hr.

U Njemačku i Irsku

Za Njemačku i Irsku učenici Osnovne škole Julija Benešića iz Iloka čuli su i prije geografije. Od 19 učenika koliko ih je bilo u razredu od početka školovanja, pet ih je odselilo, a čini se kako će praznih školskih klupa biti još.



‘Tata je otišao u Njemačku, u Stuttgart. Mi ćemo otići tamo sljedeće godine, a mama sad u subotu ide tamo u Njemačku rješavati papire’, priča učenik Borna Kovčalija.

Hrvatsku najviše napuštaju Slavonci, a prednjače Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.

‘Imali smo početkom godine 410 učenika, sad imamo 387. Međutim, svaki dan dolazi neki roditelj, ispisuje djecu. Odlaze, većinom u Irsku i Njemačku’, kaže ravnatelj škole Miroslav Bošnjak.

Iselilo 30.000 ljudi

Prema službenim podacima, lani je iz zemlje iselilo 30.000 ljudi, najviše u Njemačku, Srbiju, Austriju, Bosnu i Hercegovinu i Švicarsku. Prazne ulice Iloka i slavonskih sela dokazuju da su stvarne brojke mnogo veće. Većina svoj odlazak nije prijavila.

‘U odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine, kod nas je 20 do 25 posto manje stanovništva u Iloku’, kazao je gradonačelnik Zvonimir Dragun.

Stručnjake brine odlazak cijelih obitelji, mladog i radno sposobnog stanovništva.

‘Pitat ćemo se za kojih 10-20 godina tko će nam zapravo uplaćivati mirovine i slično’, ističe Drago Župarić iz Instituta za migracije i narodnosti.

Što učiniti?

Panel rasprava u Vukovaru potvrdila je – uz ovakav trend, Hrvatska će morati naseljavati druge narode.

‘Problem je samo koliko smo mi kao društvo spremni prihvatiti razlike’, kaže Stjepan Prutki iz Državnog arhiva u Vukovaru.

Za generaciju s početka priče, već je kasno. Četvrtina razreda budućnost će graditi – izvan domovine.

No, što može zaustaviti ovaj zabrinjavajući trend, što mogu učiniti lokalne vlasti?

‘Potrebna je jedna fiskalna decentralizacija gdje će novac zarađen u lokalnoj samoupravi tamo i ostati. Jer najbolje znaju lokalni čelnici gdje treba uložiti ta sredstva da se ovo zaustavi. Mi nažalost imamo primjer gdje imamo problem. Naša poslovna zona, već dvije godine… Nikako da to stavimo u funkciju, a imamo zainteresirane subjekte, ali jednostavno nemamo rješenje jer je država zaista troma’, smatra načelnik Općine Donja Motičina Željko Kovačević, čiji sinovi su također najavili da će nakon fakulteta odseliti.

‘Za sada je to 15-ak mladih, ali i to je previše za jednu malu općinu. Mi ćemo poduzeti sve da ne dođe do egzodusa. Najave su grozne. I moji sinovi misle da ovdje više nema perspektive. Male plaće, nema radnih mjesta…’, dodao je Kovačević.

Nekada je iz Donje Motičine samo tijekom prijepodneva čak 10 autobusa vozilo prema Našicama, gdje stanovništvo gravitira radi posla, a danas vozi samo jedan autobus na dan. To je manje nego što iz Osijeka svakodnevno autobusa polazi za Njemačku.