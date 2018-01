MAŠKARINOVA ODVJETNICA ZA NET.HR: ‘Ništa još nije gotovo, žalit ćemo se! Želimo otkriti pravu istinu…’

Unatoč odluci riječke sutkinje koja je donijela odluku suprotnu onoj višeg suda, slučaj Maškarin još nije gotov. Protiv odluke o zastari slijede žalbe.

Dan nakon odluke sutkinje Općinskog suda u Rijeci Brankice Grgurić da slučaj doktora Branka Popovića, optuženog za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno zbog nesavjesnog liječenja Miroslava Maškarina stavi u zastaru, Maškarinova odvjetnica Ingrid Barić najavljuje žalbu na odluku. No, samu odluku, odnosno njeno obrazloženje, kaže, zasad još ne može detaljno komentirati.

SLUČAJ MAŠKARIN OTIŠAO U ZASTARU: Sutkinja odbila sve optužbe protiv liječnika zbog kojeg je mladić ostao bez noge

“Još uvijek nemamo pismeni otpravak odluke niti smo dobili zapisnik s ročišta pa se ne možemo detaljno očitovati o odluci sutkinje. No, istu odluku o obustavi postupka zbog zastare Općinski je sud donio prošle godine u ožujku da bi nakon toga, nakon naše uložene žalbe, Županijski sud donio odluku po službenoj dužnosti prema kojoj se ta obustava ukida s obrazloženjem da se za to kazneno djelo ne radi o zastari jer ona nastupa tek nakon 17 godina (15+2). Dakle, ovdje je riječ o pitanju kontinuiteta”, kaže Maškarinova odvjetnica ističući kako će na najnoviju odluku, koja je suprotna od one Županijskog suda, ponovno uložiti žalbu, a da se nada kako će isto učiniti i Državno odvjetništvo koje je također ranije isticalo kako se radi o kontinuitetu kaznenog djela.



Od osude do zastare

Inače, dr. Popović već je jednom osuđen 2011. kada je ustanovljeno da je kriv za nesavjesno liječenje Miroslava Maškarina, koji je 2006. u KBC-u Rijeka trebao imati rutinsku operaciju slijepog crijeva, a završio je bez noge. Nakon prve presude kirurg se žalio i drugostupanjski je sud vratio postupak na ponovno suđenje, nakon čega su se nanizale odluke o mogućoj zastari. Među njima ova je posljednja u najmanju ruku neobična, jer niži sud nije postupio onako kako je viši sud naložio.

Miroslav Maškarin, pak, u međuvremenu je dobio građansku parnicu protiv KBC-a Rijeka koji mu je zajedno s državom, kao svojim osnivačem, prema njoj već isplatio dio odštete. No, ni to pitanje nije još u cijelosti riješeno. Ipak, najnovija odluka u slučaju dr. Popovića na tu prijašnju odluku o odšteti ne može utjecati.

NAKON SEDAM GODINA SUĐENJA: Maškarinu odšteta od 5,99 milijuna kuna

Ni pitanje odštete još nije potpuno riješeno

Prema riječima Maškarinove odvjetnice, odštetom su zadovoljni, jer je ona njezinu klijentu omogućila novi početak života. Međutim, još treba riješiti pitanje naknade za izgubljenu zaradu, prilagodbu automobila, pogrešno izračunatu pomoć i njegu u kući…

Tu je i pitanje naknade njegovim roditeljima i sestri. Njima je Općinski sud presudio naknadu šete, međutim tu je presudu ukinuo Županijski koji je još tražio da plate i dio troškova od 120.000 kuna. Potom je Vrhovni sud dao za pravo Općinskom, međutim iz svega je izuzeo Maškarinovu sestru.

Osvrćući se na cijeli slučaj danas Barić podsjeća kako su od početka imali jasan stav da “nam ničija glava neće vratiti njegove noge, niti je Miroslav Maškarin to htio”.

Podsjeća da su bili spremni odustati od postupka, ako im se isplati odšteta i iskreno kaže što se točno dogodilo. “Mi smo samo htjeli znati istinu. Ništa više. Taj čovjek ni danas u sebi nema mržnje što je velika ljudska odlika s obzirom na ono što je prošao”, zaključuje Ingrid Barić.