‘DOK MINISTRI PLAGIRAJU, MLADI EMIGRIRAJU’: Splićani i Zagrepčani marširali za znanost, poručili da promjene ne koštaju ništa

Ako želite Hrvatsku u kojoj se djecu uči razmišljati umjesto slušati, Hrvatsku u kojoj znanstvenici istražuju a ne prepisuju, stajalo je to u pozivu organizatora Marša za znanost na kojem se potom u Zagrebu okupilo 500-injak, a u Splitu nešto više od 100 ljudi.

I jedini i drugi marširali su ulicama grada. U Zagrebu se mogu vidjeti natpisi na transparentima: “O tempora, o Boras” i “Dok ministri plagiraju, mladi emigriraju”. U jednom trenutku su se postrojili u Ilici, a hodajući zvižde i bubnjaju. Marš je zastao i na Zrinjevcu gdje je jedan od govornikau megafon rekao: “Ne autokraciji, ne jednoumlju, ne politici iznad struke i znanosti i ne rektorima koji izmišljaju natječaje!”

Uz prigodne govore zagrebački Marš za znanost završio je na Trgu bana Jelačića, a okupljeni su se mirno razišli.





Lekcije na ulicama, velik odaziv građana na Marš za znanost #n1info pic.twitter.com/W0pqqqeTm5 — Antonio Zavada (@azavada) April 22, 2017

U Splitu su se na kraju okupili na Rivi gdje su krenuli i govori.

“Meni se čini da se znanost u Hrvatskoj može popraviti bez ijedne dodatne kune. Treba uvažavati međunarodne kriterije izvrsnosti u svim granama. To nije problem, zna se kako se to mjeri u inozemstvu. I onda treba Split, kad se promijeni, primijeniti na Hrvatsku. Zatim te ljude birati kao dekane i članove znanstvenih tijela, a ne one koji najspretnije biraju glasanje. To ne košta ništa”, rekao je jedan od govornika, piše Index.

Marš za znanost je hrvatska inačica globalnog pokreta koji se održava 22. travnja, na Dan planeta Zemlje.

“Marš predstavlja našu podršku znanosti i spoznaji temeljenoj na činjenicama. U travnju znanstvenici izlaze iz svojih laboratorija, ureda i učionica na ulice i na simboličan način staju u obranu slobode istraživanja, propitkivanja i urođene ljudske znatiželje” navodilo se u pozivu.

Opasne posljedice ‘alternativnih činjenica’

Inicijativa je krenula iz SAD-a, obzirom na novu administraciju koja, ne samo da drastično smanjuje financiranje znanstvenih istraživanja nego zabranjuje znanstvenicima istupanje u javnosti kako ne bi upozoravali na katostrafalne posljedice globalnog zatopljenja ili antivakcinacijskih sekti. No Hrvatska ima još više razloga.

U Hrvatskoj, organizatori Marša zalažu za nemiješanje politike u obrazovni sustav i slobode znanstvenika, za neometani nastavak rada na kurikularnoj reformi, za uvođenje zdravstvenog i građanskog odgoja utemeljenih na najnovijim znanstvenim spoznajama, za vraćanje vjeronauka u crkve, za zaštitu reproduktivnih prava na temelju znanosti,protiv plagiranja, za nemiješanje politike u rad Odbora za etiku – i sve ostalo što se zadnje dvije godine dovodi u pitanje.

Podršku maršu dali su fizičar Ivica Puljak, bivši voditelj kurikularne reforme Boris Jokić, nekadašnji zamjenik ministra znanosti Saša Zelenika i drugi. Molekularni biolog Ivan Đikić u akciju će se uključiti u San Franciscu.

U Australiji i na Zelandu prosvjedi već održani

Nekoliko tisuća ljudi, znanstvenika i njihovih pristaša, već se okupilo u subotu u novozelandskim i australskim gradovima na početku globalnog Marša za znanost.

Na Zelandu su skupovi održani u Wellingtonu, Dunedinu, Queenstownu, Christchurchu, Palmerstonu i Aucklandu, a u Australiji se prosvjedovalo u Sydneyu, Melbourneu, Hobartu, Perthu, Brisbaneu i drugim gradovima.

Okupljanje u Washingtonu počinje u 8.00 sati po mjesnom vremenu u gradskom parku i šetalištu National Mallu blizu Bijele kuće, gdje će se prosvjednicima obratiti brojni govornici. Povorka će tijekom poslijepodneva krenuti prema sjedištu Kongresa.