MARKU (18) TUMOR SPALILI IGLOM I IZLIJEČILI GA: Do jučer se borio protiv jakih bolova, danas ih nema i planira upis na fakultet

18-godišnjem Marku Džaji su prije dvije godine liječnici nakon strašnih bolova u desnom ramenu dijagnosticirali tumor. Mladi Vukovarac koji trenutno završava Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu ispričao je kako se izborio za zdravlje, nakon čega planira upisati Katolički bogoslovni fakultet i postati svećenik.

Liječnici su najprije mislili da se radi samo o istegnuću tetive, no uskoro su otkrili da se radi o tumoru u kosti ramena, srećom, dobroćudnom.

Prva se operacija dogodila u siječnju prošle godine u Klinici na Šalati, ali bolovi nakon nje nisu prestali već su se čak i proširili na lakat. Liječnici su tada otkrili da nisu odstranili tumor do kraja pa su kontaktirali s radiologom Lukom Novoselom. On i njegov tim tumore koji su teško dostupni, poput Markovog, uklanja radiofrekvencijom na Institutu za tumore KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Lista čekanja za ovaj zahvat je oko dva mjeseca, a on se u Zagrebu izvodi tek od siječnja ove godine.





‘Nakon što se tumor prikaže na ekranu računala, u njega precizno ubadamo jednu ili više igala, kroz koje prolazi toplinska energija jačine između 50 i 100 stupnjeva, što je dovoljno da bi se tumor uništio’, kaže Novosel za 24 sata.

Dr. Novosel: Brojne prednosti metode uklanjanja tumora radiofrekvencijom

Tom se metodom, kaže dr. Novosel, mogu uništiti tumori koji nisu veći od pet centimetara, i to oni na kostima, jetri, bubrezima i plućima, a i njihove metastaze. Radi se o toplinskoj energiji koja se stvara na vrhu igle koja se postavlja direktno u tumor. Takav postupak odlično uspjeva kod pacijenata koji nisu kandidati za klasičnu operaciju, kao što to zbog lokacije tumora nije bio Marko. Može se to primijeniti i kod bolesnika kojima bi klasična operacija bila prerizična. U svijetu je to raširena metoda, a u Hrvatskoj se obavlja samo na jednom mjestu, a osim što nedostaje opreme, nema dovoljno onih koji s tim postupkom imaju iskustva.

To je učinio i s Markovim tumorom u ožujku, a već idući dan nakon operacije Marko je mogao kući. Sve je prošlo u najboljem redu, a sada više ne osjeća nikakve bolove, a na ramenu nema ni ožiljke od operacije.

‘Zahvat, koji ukupno traje oko dva sata, radimo u općoj anesteziji, i to samo zbog ugodnosti pacijenta, kojeg već nakon dan-dva otpuštamo kući. Nuspojava nema, a kontrole se nakon zahvata preporučuju za tri, šest i 12 mjeseci. U slučaju da se tumor vrati, radiofrekvencijom se na njega može višestruko djelovati’, dodaje dr. Novosel. Dakle, ako se tumor ne izliječi prvim zahvatom, moguće ga je ponoviti više puta ako je potrebno. Osim toga, pozitivna je strana i ta da ova metoda ne oštećuje okolno tkivo organa.

“Prije sam dnevno pio od dvije do tri jake tablete protiv bolova, a sad me ništa ne boli”, kaže Marko dodajući da od zahvata na ramenu nema nikakvih ožiljaka.