MARIĆ S MMF-om RAZGOVARAO O AGROKORU: Evo što o svemu kaže Međunarodni monetarni fond

Ministar financija Zdravko Marić je izjavio da je u Washingtonu nezaobilazna tema bio Agrokor, da je punjenje proračuna u skladu s projekcijama te da očekuje pozitivan ishod u svibnju glede izlaska iz Procedure prekomjernog deficita (EDP).

U razgovorima vođenim u Svjetskoj banci tijekom proljetne skupštine naglasak je stavljen na projekt financijskog i poslovnog restrukturiranja autocesta, u koji je ta međunarodna financijska institucija aktivno uključena, kazao je Marić u telefonskoj izjavi za Hinu. “Oko toga smo vodili operativne sastanke s timom Svjetske banke, čiju veliku podršku u tome imamo”, izjavio je ministar.

U MMF-u je, uz makroekonomiju, nezaobilazna tema bila i Agrokor, dodao je. Napomenuo je da u pravilu međunarodne financijske institucije poput Svjetske banke i MMF-a ne prate pojedine kompanije.

‘To je nezaobilazno pitanje’

“No, s obzirom na značaj, veličinu i utjecaj Agrokora na hrvatsko gospodarstvo i u regiji, sigurno da su to bila nezaobilazna pitanja. U ovome trenutku, obzirom na sve okolnosti, oni ne raspolažu sa svim mogućim i dostupnim informacijama u smislu procjene potencijalnih efekata na gospodarstvo i projekcije, i zato smo i vodili, između ostaloga, te razgovore. MMF i Svjetska banka ohrabruju i potiču da se traži aktivno rješenje, što smo i pokrenuli”, izjavio je Marić, dodavši: “Što koncern bude uspješniji u restrukturiranju, odnosno oni koji su za to zaduženi, to sigurno možemo očekivati da potencijalno negativni efekti budu što manji”.



MMF je u utorak objavio proljetne ekonomske procjene prema kojima bi hrvatski bruto domaći proizvod (BDP) u ovoj godini trebao porasti 2,9 posto, čime je revidirao na više svoju jesensku procjenu o rastu od 2,1 posto. Vlada u projekciji proračuna za ovu godinu očekuje stopu rasta BDP-a od 3,2 posto.

‘MMF pohvaljuje hrvatske napore’

“Te projekcije MMF-a trebaju nas ohrabriti i obradovati. One su gotove u potpunosti u skladu s projekcijama koje smo i sami postavili”, kazao je Marić. U isto vrijeme, dodao je, u MMF-u pozdravljaju i pohvaljuju sve hrvatske napore poduzete na području fiskalne politike.

“Nastavno na to, na današnjem sastanku između europskog odjela MMF-a i 22 ministra financija i guvernera iz zemalja srednje, istočne i jugoistočne Europe, Rusije i Turske, prvi sam uvodno imao čast govoriti i dati svoj pogled iz perspektive Hrvatske na ono što se napravilo u posljednjih godinu i pol dana, ponajprije na području fiskalne politike. Dao sam i svoje viđenje potencijalnih rizika i mogućnosti i što sve treba nastaviti raditi da se pozitivni gospodarski trendovi nastave ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji”, istaknuo je.

Punjenje proračuna na tragu projekcija

Na upit kako se puni hrvatski proračun, ministar financija je kazao da su prva tri mjeseca važna iz perspektive implementirane porezne reforme.

“Za sada sve što se tiče punjenja proračuna i prihoda ukazuje da nema nekih većih iznenađenja . Dapače, sve je više-manje u skladu s našim očekivanjima. Prihodi od pojedinih oblika poreza su nešto iznad očekivanja, ali sve je manje-više na tragu projekcija”, rekao je ministar, najavivši uskoro javnu prezentaciju podataka o proračunu za prva tri ovogodišnja mjeseca.

Istaknuo je i nastavak pozitivnih gospodarskih trendova, primjerice u industrijskoj proizvodnji, prometu na malo, građevinarstvu.

“Sve nas posebno raduje i turistička sezona te svi iskazujemo nadu, a i aktivno djelujemo da se problematika gužvi na granicama riješi što efikasnije i što prije, da ne dođe do problema prilikom dolazaka turista”, naveo je Marić.

U ponedjeljak će biti predstavljeni službeni podaci Eurostata i Državnog zavoda za statistiku o visini proračunskog deficita i javnog duga Hrvatske u 2016. godini.

“Ti podaci bit će mi snažni argument kao ministru financija, da se pokaže što sam sa svojim timom i cijelom Vladom radio. Iz tih brojaka će se vidjeti na području deficita, javnog duga, ali i kamata koje plaćamo iz državnog proračuna, da je 2016. bila izvanredna godina”, rekao je Marić.

Dodao je i da se s objavom konačnih podataka o javnom dugu i deficitu može očekivati pozitivan ishod glede izlaska iz Procedure prekomjernog deficita (EDP) u svibnju.

“Ali dopustimo EK da odradi svoje procedure, mi smo svoje ispunili”, poručio je

Idući tjedan Nacionalni program reformi

Ministar je najavio i da će Nacionalni program reformi biti idućega tjedna na Vladi, a do kraja travnja će biti poslan u Europsku komisiju.

Kako je istaknuo, na tome su radili vrlo detaljno svi resori u Vladi. Uz pojedinačne reforme bit će prezentiran i Plan konvergencije za iduće tri godine, koji će pokazati kako će Hrvatska ispunjavati ciljeve svoje fiskalne politike, ne samo u smislu općeg proračunskog manjka, nego i strukturnog salda, na koji EK stavlja veliki naglasak, dodao je.

“Hrvatska je s naporima i rezultatima koje je poduzimala 2016. zaista okrenula novu stranicu u upravljanju javnim financijama. U ovom dokumentu ćemo pokazati da tim putem želimo i nastaviti, u konačnici izaći iz EDP-a ali i poboljšati kreditni rejting” istaknuo je Marić, podsjetivši da si je Vlada zadala cilj do kraja mandata podići rejtin zemlje u investicijski.

“Sve vrijeme radio sam isključivo u javnom interesu”

Osvrnuvši se na najave o pokretanju izglasavanja nepovjerenja u Saboru ministru financija, Marić je kazao da su “svi ti razlozi neutemeljni” te da će ih u hrvatskom Saboru kroz raspravu odbaciti i dokazati da sve ovo vrijeme radi “samo i isključivo u javnom interesu”.

U vezi kredita po povlaštenim uvjetima, ponovio je da je osobno sve detalje o kreditu HPB-a prijavio u svojoj imovinskoj kartici, koja je “poznata već više od godinu dana”.

“Premijer Plenković je u nekoliko navrata dao komentare i ja u ovom trenutku ne bih ništa ni dodavao, ni oduzimao, ni komentirao. Bit će prilike, pred nama je borba i rasprava u hrvatskom Saboru. Sa snagom argumenata ću odbaciti sve neutemeljene optužbe koje mi se stavljaju na teret. Ponavljam, sve ovo vrijeme samo i isključivo sam radio u javnom interesu”, zaključio je je.

Hrvatsko izaslanstvo, u kojemu su predstavnici Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke (HNB), sudjeluje na Proljetnoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Washingtonu od 20. do 23. travnja.