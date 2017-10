MARAS: ‘Imam dokaz da Marić laže o Agrokoru’; MINISTAR MU ODMAH ODGOVORIO: ‘Prevršio je svaku mjeru, znam što ću poduzeti!’

Nastavljeno je zasjedanje Hrvatskoga sabora na kojem će saborskim zastupnicima prvo godišnje izvješće o radu Vlade podnijeti premijer Andrej Plenković.

Prije nego što na dnevni red Hrvatskog sabora dođe predstavljanje Godišnjeg izvješća o radu Vlade, zastupnici u Saboru raspravljaju o aktulanim temama, a očekivano je sjednica Sabora počela stankom koju je zatražilo nekoliko klubova zastupnika kako bi na dnevni red bile uvrštene teme Agrokor, rad umirovljenika te opstrukcija rada istražnog povjerenstva za Agrokor.

Gordan Maras je u ime Kluba SDP-a optužio HDZ koji je prozvao da želi zaustaviti rad saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor.

‘Klub SDP-a traži brzu i promptnu reakciju oko istražnog povjerenstva za Agrokor. HDZ se trudi obustaviti rad povjerenstva i spriječiti da javnost sazna informacije na koje javnost ima pravo. Premijer je danas rekao da se istraga može voditi pred bilo kojim tijelom i da je neće voditi povjerenstvo. Građani ne žele maglu koju im daje Andrej Plenković i HDZ koji preko DORH-a pokušava zaustaviti rad istražnog povjerenstva. Dat ću vam i podatak da ministar Marić laže. Ovo je izvješće vijeća za financijsku stabilnost iz 2016. gdje jasno piše da je HANFA tijekom 2016. upozoravala ministra na problem Agrokora, na problem faktoringa, a ministar Marić nama nakon šest mjeseci govori da je sve u redu. I zato premijer ne želi da javnost išta zna o tome – zato jer je HDZ politički jednako Agrokor gospodarski. Jel’ znate za Canjugu u nekim drugim strankama, premijera Valentića koji je dobio kredit za privatni projekt, znate li ijednog drugog ministra koji je iz Vlade otišao u Agrokor i onda se vratio u Vladu kao ministar financija. Ne postoji jer Agrokor jest HDZ’, poručio je Gordan Maras.

Na njegov se komentar nadovezao i zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, koji se složio kako se rad istražnog povjerenstva za Agrokor opstruira.

‘Premijer je rekao da istražno povjerenstvo ne treba nastaviti s radom. Očito je HDZ naumio opstruirati rad povjerenstva. Moramo doći pred Sabor jer se dogodila pogreška i nije izabran potpredsjednik. Treba samo politička volja HDZ-a da povjerenstvo nastavi s radom. Pitanje je samo ima li volje da pred povjerenstvo dođu Franjo Gregurić, Nikica Valentić, Borislav Škegro, Željko Rohatinski, Boris Vujčić, Mato Crkvenac, Slavko Linić… Ako želite pokopati ovo svoje neželjeno čedo, recite to danas, a mi ćemo se onda boriti na druge načine kako može nastaviti s radom. Nemojte reći da niste znali što će raditi DORH. Nemojte nas vući za nos’, poručio je Grmoja.

Ministar Marić odgovorio na optužbe

‘Vidjet ćete prezentaciju, ja isto imam taj dokaz. Nije to specijalan dokaz, to je prezentacija. Isto stoji u prezentaciji za 2015. i 2016. To nije tijelo koje nalaže bilo kojoj instituciji, odnosno regulatorima da nešto čine. Naprotiv, regulatori čine to Vijeće. Ne vidim koja je poanta tih upozorenja. Nikad se na tom Vijeću ne spominju pojedini primjeri. Što se tiče istupa gospodina Marasa, mislim da je prevršio svaku mjeru. I u javnosti govori o tome, radi se o javnom blaćenju i obezvređivanju mene osobno. Razmislit ću o konkretnim aktivnostima. Mislim da je prevršio svaku mjeru. Neću s njim polemizirati. U Saboru sam mu već nekoliko puta argumentirano odgovorio. Razumijem što je politička arena, ali ovo je značajno ispod pojasa’, rekao je Marić.

Odgovor iz HDZ-a

Branko Bačić iz HDZ-a poručio je Marasu i Grmoji da su u sukobu sa zdravim razumom i zakonom.

‘Vi nama govorite da se zakona ne treba držati kao pijan plota i prozivate HDZ za poštivanje zakona. HDZ je ovdje jednako zakon, a ne Agrokor. Uvijek sam tvrdio da HDZ nema problema s istražnim povjerenstvom, ali da mora prestati s radom ako krene istraga. Kolega Maras, vi jako dobro znate što ste radili 2012. kada niste prihvatili izvješće HANFA-e i da je najveća dubioza u Agrokoru nastala u vrijeme vaše Vlade. HDZ samo štiti kazneni postupak’, rekao je Bačić.

Goran Aleksić, govoreći u ime Kluba zastupnika Živi zid-SNAGA, upozorio je na ‘demokratsku farsu’ te kazao kako važni zakoni o kojima građani žele čuti, na dnevni red dolaze kasno.

‘Zakon o dopunama zakona o hrvatskim potrošačima, koje se tiču 100 tisuća ljudi, koji su opljačkani, na dnevni red dolazi sutra kao sedma točka i to zato jer je Vlada na njega dala negativno mišljenje… Riješilo bi se pitanje zastare za privatne sudske procese koji se naslanjaju na kolektivne, a riješilo bi se i vraćanje preplaćenih kamata. Podršku prijedlogu zakona dalo je 78 zastupnika. Pozivam predsjednika Sabora i Klub HDZ-a da taj zakon premjeste na drugu točku, a ako ostaje kao sedma pozivam zastupnike da ne raspravljaju o drugim točkama i uzimaju stanke kako ta točka ne bi bila u kasnim noćnim satima’, rekao je Aleksić.

Predstavljeno izvješće o radu Vlade

Predsjednik Vlade, Andrej Plenković u Hrvatskom je saboru predstavio Godišnje izvješće o radu Vlade.

‘Želim dati pregled rada Vlade, objasniti odluke koje smo donosili i kada nisu bile jednostavne i predstaviti smjer kojim Hrvatska ulazi u 2018. Ova je bila jedna od najzahtjevnijih godina od Domovinskog rata. Prirodne nepogode, kriza u Arokoru, arbitražni postupci u slučaju INA-e, zahtjevno međunarodno okruženje… U takvoj godini Vlada je ispunila značajni dio programa, a s tim poslom nastavljamo i dalje’, kazao je premijer na početku.’, naglasio je Plenković na početku svojeg izlaganja pred Hrvatskim saborom.

U Hrvatskom je saboru potom izvjestio o stanju u državi te o problemima s kojima se društvo suočava.

Godina dana Vlade

Sabor je 19. listopada prošle godine iskazao povjerenje Plenkovićevoj Vladi u kojoj su bili HDZ i Most, a istu večer Tihomir Orešković predao je Plenkoviću ključeve Banskih dvora. Očekuje se da će se premijer u svom obraćanju osvrnuti na aktualna događanja i krizu u Agrokoru, donošenje Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja kojim se željelo pomoći tom posrnulom koncernu, a za koji oporba do danas nije dobila odgovor na pitanje tko su autori koji su ga pisali.

Tijekom svog 60-minutnog govora pred zastupnicima, premijer Plenković bi mogao iznijeti i glavne odrednice hrvatske vanjske politike, osvrnuti se na razlaz s Mostom s kojim je prvotno formirao vladajuću većinu te preslagivanje većine s HNS-om.

Godišnje izvješće o radu Vlade

Obvezu premijeru da jedanput godišnje, na početku jesenskog zasjedanja, Saboru usmeno predstavi Vladino izvješće, uveo je saborski Poslovnik iz 2013. Te je jeseni svoje prvo izvješće o stanju nacije Saboru podnio tadašnji SDP-ov premijer Zoran Milanović. Učinio je to i sljedeće godine, ne i izborne 2015. Premijerovo izvješće o stanju nacije Sabor nije čuo ni godinu kasnije, 2016., koja je također bila izborna, a tehnički premijer Tihomir Orešković.

Poslovnik je detaljno propisao način podnošenja i rasprave o Godišnjem izvješću. Premijer može govoriti najdulje sat vremena, replike nisu dopuštene, a o izvješću mogu raspravljati samo predstavnici klubova, ne i zastupnici pojedinačno.

Predstavnici klubova, a Saboru ih je 14, mogu govoriti najdulje po 20 minuta. Nakon što završe klubovi, premijer ima pravo na 20-minutno završno izlaganje. Izvješće i rasprava mogu Saboru biti podloga za donošenje akata kojima će obvezati Vladu na poduzimanje određenih radnji.