MARIĆ KAŽE DA BISMO TREBALI OBNOVITI VOZNI PARK, ALI… I tu nas deru, evo što sve država naplati pri uvozu rabljenih automobila

Dok ministar Marić razmatra moguće uvođenje “zelenog poreza” kako bi obnovio vozni park u zemlji, onaj tko želi uvesti rabljeni automobil početkom ove godine dobio je, prema mišljenju trgovaca, nešto bolje uvjete od onog tko bi si u garaži poželio novu limuzinu.

“Prosječna starost automobila u Hrvatskoj je 12 i pol godina. Rezultat je to poglavito recesije, vozni park je zastario. Tri četvrtine vlasnika automobila ne plaćaju porez na cestovna motorna vozila, što znači da su im automobili stariji od 10 godina. I to želimo promijeniti. Za sada nije predviđen tzv. zeleni porez, ali moramo početi voditi računa o tome jer pojedinci su postali relevantni na domaćim i svjetskim tržištima”, izjavio je to ovog tjedna ministar financija Zdravko Marić što se činilo kao najava još jednog novog poreza. Međutim, Porezna uprava kasnije je demantirala da bi se “zeleni porez” mogao pojaviti u idućoj godini.

No, ono što je ministar zasigurno želio istaknuti je želja da poveća broj onih vlasnika vozila koji će godišnje plaćati porez na motorna vozila.

UKIDA SE POREZ I UVODI UPRAVNA PRISTOJBA: Pojeftinjuju rabljena vozila, a bilježnici će ostati bez milijuna kuna



Kako će to učiniti pitanje je budući da je još početkom ove godine u sklopu porezne reforme Vlada izmijenila trošarine, a na temelju viđenog trgovci i prometni stručnjaci ocijenili su još tada da će takve promjene potaknuti uvoz rabljenih, a ne novih vozila.

I što sve tako danas osoba koja želi iz druge države Europske unije uvesti, primjerice polovno, odnosno rabljeno vozilo, mora platiti u Hrvatskoj?

Prije svega treba utvrditi kako se pritom rabljenim vozilom smatra motorno vozilo radnog obujma motora iznad 48 kubičnih centimetara ili snage motora iznad 7,2 kilovata, isporučeno šest mjeseci od datuma prve uporabe i koje je prešlo više od 6000 kilometara.

Prodavatelj porezni obveznik

Prema podacima Središnjeg državnog portala, ako vozilo iz druge države prodaje porezni obveznik, a kupac u RH je porezni obveznik za daljnju prodaju kod nas će se morati platiti 25 posto PDV-a na stecanje vozila.

U slučaju da vozilo kupuje porezni obveznik za vlastite potrebe uz spomenutog PDV-a mora platiti i posebni porez (trošarinu) prema Zakonu o posebnom poreznu na motorna vozila.

Ako, pak, vozilo kupuje osoba kojoj nije dodjeljen PDV identifikacijski broj i koja nije upisana u registar obveznika PDV-a onda plaćanja PDV-a nema jer prodavatelj PDV mora obračunati prema zakonskim odredbama svoje države. Naravno, trošarine se plaćaju.

Prodavatelj koji nije porezni obveznik

U slučaju da porezni obveznik u Hrvatskoj kupuje vozilo od osobe koja nije porezni obveznik u drugoj zemlji članici EU, kod nas je dužan platiti utvrđene trošarine te 5 posto posebnog poreza na stecanje rabljenih prijevoznih sredstava.

Ako vozilo kupuje osoba koja ni u Hrvatskoj nije u sustavu PDV-a također će platiti iste namete.

Preprodavatelj s posebnim postupkom marže

U slučaju da porezni obveznik kupuje rabljeno vozilo od prodavatelja koji primjenjuje posebni posupak oporezivanja marže nije dužan platiti ni PDV ni porez na stejacnje od 5 posto jer je preporodavatelj iz druge države na maržu obračunao PDV svoje države članice. U tom slučaju plaća se samo posebni porez (trošarine) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.

Ista pravila vrijede i u slučaju da je kupac izvan registra obveznika PDV-a.

Svemu ovome treba dodati da je osnovica na obračun pet posto poreza na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstva tržišna cijena. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju procjene primjenom aplikacije Euro TAX.

Kad je, pak, riječ o posebnom porezu na motorna vozila, on se izračunava se na temelju osnovice za izračun, odnosno tržišne vrijednosti vozila (prema katalogu Eurotax-a), a sastoji se od dva dijela. Prvi dio je porez na vrijednost vozila, a drugi na emisiju CO2 koji se dijeli na dizelske i benzinske motore.

Porezni dio koji se plaća na emisiju CO2 utvrđuje se na temelju emisije izražene u gramima po kilometru, prodajne cijene vozila, snage i obujma motora i razine emisije ispušnih plinova.

Uvoz iz država izvan EU

Uvoz vozila iz država izvan EU, poput susjedne Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, podliježe carini, trošarini, PDV-u, te manjim troškovima poput homologacije i naknadi gospodarenja otpadnim vozilima.

Carina se određuje na temelju kataloške vrijednosti i računa vozila. Kataloška vrijednost vozila se uzima iz Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila, koji izdaje Centar za vozila hrvatske. Dakle, za uvoz vozila uz sve troškove koje imamo prilikom unosa, treba pribrojiti carinu i PDV, ako automobil uvozimo kao fizička osoba.