MARIĆ DAO SNAŽAN POTICAJ BANKAMA: Ako otpišu kredit blokiranima, oprašta im se porez

Prema prijedlozima porezne reforme, banke imaju snažan poticaj otpisati milijarde kuna neplaćenih kredita. Naime, Ministarstvo financija najavilo je da će u sljedećoj godini umanjiti poreznu obvezu banaka ako one otpišu one kredite koje su svrstale u kategoriju loših, nenaplativih, piše N1.

Loš je kredit onda kada dužnik dulje od 90 dana nije platio ugovorene rate, smatraju to Europska nadzorna tijela. Potkraj prošle godine, takvih je kredita bilo u svoti od 46 milijardi kuna, no od kraja 2015. do 30. lipnja ove godine, banke su već prodale ili otpisale šest milijardi kuna loših kredita.

Ustupak bankama ili smanjenje zaduženosti privatnog sektora?

Bivši ministar financija Boris Lalovac smatra da je ova mjera veliki ustupak bankama, no aktualni ministar financija Zdravko Marić kaže da je ta mjera jednokratna. Njome se ne želi bankama nadoknaditi gubitke iz konverzije švicarskog franka, nego smanjiti zaduženost privatnog sektora, poručuje Marić.

U nepune dvije godine otpisano je tako 12 milijardi kuna duga. Pola od tog iznosa odnosi se na konverziju ‘švicarca’.



Bankama će Vlada dopustiti da 2017. svaku otpisanu kunu duga knjiže kao porezno priznati rashod na koji neće platiti porez na dobit, piše N1. A oprostit će se blokiranima, ovršenima i tvrtkama u blokadi.

Financijski oporavak dužnika još za života

Banke će moći otpisati samo onaj dio duga koji je pokriven rezervacijama.

‘To je prilika da se dužnik financijski oporavi dok je još živ i dok nije uništen ovrhama i sudskim postupkom’, rekao je viceguverner HNB-a Damir Odak.

