MARIĆ ČVRSTO BRANI POREZNU REFORMU: ‘Smanjenje PDV-a na 23 posto još uvijek nije isključeno’

Sve što se zadnjih dana događa oko porezne reforme nije iznenadilo ministra financija Zdravka Marića jer on je to, kaže, predvidio.

Tako je, gostujući u Dnevniku Nove TV odgovorio na pitanje je li razočaran time kako će porezna reforma, nakon što je ‘raščeprkaju’ koalicijski partneri, na koncu izgledati.

“Oduprijet ćemo se svim pritiscima”

“Moje emocije, razočaranje ili ne, ne postoje u tom smislu već proteklih sedam mjeseci. Mogu vrlo jasno reći da smo se oduprli brojnim pritiscima i brojnim izazovima. Sve ovo što se događa zadnjih dana mogu reći da smo predvidjeli”, kazao je te dodao da je cjelovita porezna reforma rađena na stručnim načelima i da je nikakve demagoške stvari neće ugroziti.



No, Marić, kao ni HDZ, ne mogu pobjeći od toga da su pogazili jedno od glavnih predizbornih obećanja: smanjenje PDV-a s 25 na 23 posto do kraja mandata. Jer, ustvrdio je Mislav Bago koji je vodio razgovor s Marićem, teško je vjerovati da će se smanjiti do kraja mandata.

“U konačnici je bio dogovor da se u prijedlogu zakona za 2018. ne ide s ovim prijedlogom, ali to ne isključuje da u dogledno vrijeme ne bude određenih korekcija u tom dijelu i da se ispuni to ne samo predizborno obećanje, jer to je između ostalog i stav stručne radne skupine, da se u području oporezivanja osobne potrošnje treba ići sa stopom prema dolje, odnosno da treba pojednostaviti cijeli sustav”, kazao je Marić.

“Ne vidim razloge za otpuštanja u ugostiteljstvu”

Ministar financija ne smatra ni da će u ovoj reformi najviše stradati ugostitelji.

“Uvijek je teško govoriti o nekome tko gubi ako imamo ukupno rasterećenje gospodarstva od 2 milijarde kuna, ako gledamo samo domaće gospodarstvo, građane i poduzetnike, to je 2,5 milijarde kuna, i sada normalno, kad gledamo segment, ako hoćete segment ugostiteljstva, čitav niz stvari na njihovoj strani inputa, odnosno ponude, ono što koriste u svojim troškovime zapravo im se snižava, ali najvažnije za sektor ugostiteljstva je strana potražnje – dizanjem raspoloživog dohotka mi stvaramo povoljne uvjete da i potražnja za njihovim proizvodima i uslugama bude veća”, obvjasnio je Marić koji ne vidi ni razloge za otpuštanja u ugostiteljskom sektoru.

Zamrzavanje plaća dužnosnicima je – demagogija

Na pitanje zašto se, bar na razini poruke, poreznom reformom ne zamrznu prihodi državnim dužnosnicima, pri čemu će i on sam imati oko tisuću kuna veću plaću, Marić odgovara da je riječ o populizmu i demagogiji.

“To nije poruka, to je po meni čisti populizam i demagogija koja zapravo otvara prostor onome što je vrlo često – mi u Hrvatskoj svi smo jasno zaključili da imamo problem upravljanja. Dakle, koga ćemo dovesti? I dalje imamo negativnu selekciju, kako u politici tako i u nekim drugim segmentima koji su vezani za funkcioniranje države. Na ovaj način tko će se odlučiti doći i baviti ovim poslom? Saborski zastupnici, državni dužnosnici u Vladi, o njima govorimo. Gledam iz svog vlastitog primjera, posao od jutra do navečer, i da ćemo se na kraju baviti takvim elementima”, kazao je takvim populizmom zgroženi ministar.

“Odolit ćemo i svim udracima koji slijede”

“Čini li vam se vaš koalicijski partner Most kao oporba u vlasti? I očekujete li niske udarce sada u ovim raspravama, u prvom i drugom čitanju”, upitao je Bago Marića.

“Pa i rekao sam, što se tiče porezne reforme odolili smo brojnim udarcima proteklih mjeseci, siguran sam i da ćemo odoliti i svim možebitnim udarcima koji slijede ispred nas. Siguran sam da će saborska rasprava biti dinamična, konstruktivna, da će biti puno raznoraznih komentara i sugestija, ako hoćete i kritika, ali ja vjerujem duboko da ćemo uspjeti proći sa cijelom poreznom reformom, jer ne samo da duboko smatram i vjeruje, a mislim da je prepoznata i od strane javnosti i stručne javnosti, da nešto poput ovakve porezne reforme, koja s jedne strane pojednostavljuje i rasterećuje sustav, i više nego potrebno”, odgovorio je Marić Bagi dodavši da će se “jako čvrsto i zdušno zalagati za provedbu cjelovite proezne reforme”.

