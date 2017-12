MARAS U SABORU: ‘HDZ želi ušutkati zastupnike’, Bačić ga demantira

Zastupnik SDP-a Gordan Maras prozvao je danas vladajući HDZ da kroz izmjene saborskog Poslovnika namjerava ograničiti zastupnike u radu i govoru te poručio da SDP na to neće pristati, a HDZ-ov Branko Bačić odbacio je njegove optužbe i poručio da “nitko nema namjeru ušutkati zastupnike”.

Nitko nema namjeru ušutkati zastupnike, no svjedoci smo da se kroz brojne stanke i “obijesne replike” unutar kluba rasprave odugovlače pa više nemaju smisla, rekao je Bačić.

“Ako izglasate sankcije od nekoliko tisuća kuna, to nas u rapravama neće sputati ni obeshraniti”, poručio je Maras kojeg je na problematiziranje Poslovnika potaknuo potpredsjednik Sabora Željko Reiner nevoljkim odobravanjem još jedne današnje stanke.

No, Bačić je odbacio je Marasovu tvrdnju da se razmišlja o novčanom kažnjavanju zastupnika. Ne znam odakle kolegi ideja da se uvode kazne zbog izgovorenog u Saboru, tko je to rekao, gdje je to napisano, čudio se Bačić.



‘Brojne stanke i obijesne replike’

Ustvrdio je da, po njegovim infromacijama, nema ni riječi o financijskom kažnjavanju zastupnika. On može govoriti koliko želi o točki dnevnog reda, naša je želja da zastupnici govore o točki dnevnog reda, a ne o svemu osim toga, rekao je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a.

Zastupnik ima pravo govoriti u ime onih koji su ga izabrali i to se pravo ne smije ograničavati, ustrajao je Maras poručujući HDZ-u da ne treba brinuti kakav će dojam pojedni zastupnik svojim istupima ostaviti.

Još jednu stanku u srijedu je inicirao Mostov Slaven Dobrović, tražeći da se rasprava o predloženim izmjenama Zakona o vodama i financiranju vodnog gospodarstva odgodi možda za slijedeći tjedan.

Neće biti novčanog kažnjavanja zastupnika

Izmjene Zakona o vodama bile su Vladinoj proceduri prošli tjedan, jutros su uvrštene na dnevni red Sabora, rasprava najavljena za četvrtak, iznenada stiže dan ranije, rekao je Dobrović neposredno pred raspravu o tom aktu.

Nije li to neozbiljno, čemu to, pitao se Dobrović, prenoseći upozorenja da se “možda radi o privatizaciji vodnog resora”. Procedura govori da je možda baš tako, činjenica je da bi o zakonu trebalo raspraviti svega dva-tri sata nakon što je došao na dnevni red, primjetio je Mostov zastupnik.

Ta dva zakona došla su u Sabor prije četiri dana, mogli ste ih raspraviti na razini klubova, što je HDZ i napravio, odgovorio mu je Bačić.