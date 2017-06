MARAS TRAŽI RASPRAVU O AGROKORU: ‘Na kraju će se dugovi prelomiti na poreznim obveznicima’

Saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras zatražio je u ponedjeljak od predsjednika Hrvatskog sabora, HDZ-ovog Gordana Jandrokovića da Sabor što prije raspravi SDP-ov prijedlog zakona o osnivanju istražnog povjerenstva za Agrokor jer će se, tvrdi, dugovi prelomiti na poreznim obveznicima.

“HDZ odnosno Republika Hrvatska omogućila je da fond rizičnog kapitala uloži 200 – 300 milijuna eura te da u godinu i pol koliko će trajati izvanredna uprava zarade 60 posto prinosa na svoj ulog, a ako Agrokor ne bude mogao to platiti to će platiti Republika Hrvatska. Mi u SDP-u ne pristajemo na to i tražimo još jednom da vladajući, HDZ, predsjednik Sabora Jandroković stavi konačno zahtjev za istražno povjerenstvo oko Agrokora na dnevni red, da to raspravimo i da građani dobiju odgovore zašto se skrivaju informacije; zbog čega ne možemo pitati Martinu Dalić i Antu Ramljaka oko toga da netko zaradi na 300 milijuna eura 60 posto u godinu i pol, dok se s druge strane otpuštaju hrvatski radnici”, rekao je Maras.

“Dalić i Ramljak ne mogu se dogovoriti”

Izvanredni povjerenik Ante Ramljak i ministrica Martina Dalić se, kaže, ne mogu dogovoriti koliko će biti novo zaduženje.



“Gospođa Dalić govori o 480 milijuna eura, a gospodin Ramljak o 530 milijuna. No ono što govore je da sav rizik tog zaduženja ne pada samo na kompaniju nego kasnije i na porezne obveznike”, poručio je SDP-ov Maras.

Roll up zaduženje, tvrdi, trebalo je biti obrađeno i zakonom tj. ‘Lex Agrokorom’ no kako nije prijete nam, uvjeren je, potencijalne tužbe.

“Nije dobro da smo stimulirali rizične fondove koji su već otkupili dogovanja Agrokora po 30-40 posto nominalne vrijednosti i tako ušli u vjerovničko vijeće te ih stimuliramo da daju još novca kako bi ‘kunu za kunu’ platitili stare dugove kao prioritet, a novi novac koji će dati će im biti priznat kao prioritet u budućem plaćanju”, rekao je Maras.

