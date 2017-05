SDP-ovac MARAS SE ZAKAČIO S PLENKOVIĆEM, PREMIJER MU SE SMIJAO: ‘You show me the numbers!’

U Saboru danas traje žustra rasprava vezana za glasanje o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću. Pljušte replike i odgovori, a ponovno su se u sabornici porječkali premijer Andrej Plenković i SDP-ov zastupnik Gordan Maras.

UŽIVO: PLENKOVIĆ I PETROV SE SVAĐAJU PRED ZASTUPNICIMA U SABORU: ‘Nastavite, ne radite komediju!’

Plenković je nakon izlaganja dobio aplazu, na što mu je Maras poručio kako se ne treba zavaravati.

‘Show me the numbers’

‘Oni su pljeskali i Karamarku. Slažem se da je kriza trenutak da se pokaže tko je kakav i tko što nudi. Sada recite tko su 76 zastupnika koji vas podržavaju i recite nam koju to većinu imate. To je odgovornost prema hrvatskoj javnosti.



Da imate odgovornost, rekli biste. Recite mi imena. Show me the numbers. To je ono što od vas hrvatska javnost očekuje radi stabilnosti i sigurnosti, ne radi toga da biste vi bili premijer. Treba li nama da premijer tu snubi zastupnike u Saboru da ga podrže?

Jel’ vam zabavno Đakiću? Je? Jel da. Premijer vam nema većinu a baš vas briga. Zabavno je, da’, kazao je Maras.

SDP-ovac je također uzvratio kako je premijer povrijedio poslovnik, dok su mu se HDZ-ovci u saborskim klupama smijali.

‘Kolega Maras, you show me the numbers. Vama je u interesu. Vi nama pokažite imate li 76 zbog inicijative koju ste vi pokrenuli, imate li toliki broj ljudi potreban da vam pokaže da ste bili u pravu. You show me the numbers! Ajde nek’ se dignu. Kad moja tema dođe na red, tada ću vam pokazati brojeve’, rekao je Plenković.

‘Bio si simpatičniji u opoziciji’

Maras mu je tada rekao da mu ne godi vlast.

‘Mogu li ja doći na red od ovih prpošnih HDZ-ovaca? Premijer vam nema većinu, a vi se smijete. Baš vas briga. Tebi Andrej, ne godi vlast, bio si puno simpatičniji u opoziciji. Ne treba slijediti Sanadera’, rekao je Maras’, nakon čega mu je Petrov isključio mikrofon, piše N1.