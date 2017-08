MARAS SE I DALJE DURI NA HAMEDA: ‘Ja sam za tog wannabe mesiju i HDZ avion, najmanje F16’

Bivši televizijski voditelj i poduzetnik Hamed Bangoura jučer je u svojem statusu u negativnom kontekstu prozvao, između ostalih, i SDP-ovog Gordana Marasa koji to nije baš najbolje prihvatio.

HAMED BANGOURA DIGAO TLAK GORDANU MARASU: Uskoro je krenuo žestoki Facebook okršaj ‘wannabesa’

Naime, Bangoura je Marasa nazvao ‘wannabe socijaldemokratom’, što je SDP-ovca dobrano iživciralo pa je ubrzo reagirao podužim statusom.

‘Puna mi je kapa (da budem pristojan) više logike da su svi isti i da zbog toga što sam bio ministar ne bi smio ništa govoriti. Samo netko neupućen, zločest ili zlonamjeran može reći da su ove HDZ vlade bolje od one u kojoj sam ja sjedio’, napisao je Maras između ostalog.



Danas je objavio novi status.

‘KLIŠEJI, MESIJE, F16 ILI MOŽDA JE HAMEDU DONALD TRUMP UZOR?

Dugo sam ovdje i na svakim izborima se pojavi poneki mesija. Neki prođu, neki ne prođu prag, ali svima im je isto, ne riješe ništa nego razočaraju, a nakon njih dolaze novi mesije koji ponavljaju istu priču.

Priznajem, to je dijelom i moja krivica. Da ljudi žive bolje, tko bi sada znao za Petrova.

Obično te wannabe mesija želi klišeizirano diskreditirati pa kaže: Koliko si ti dana proveo u realnom sektoru, koliko si firma osnovao?

I tu bi ja kao trebao biti gotov. Zašto je toliko teško prihvatiti da sam se ja želio baviti ovim poslom. Kao što je netko želio tražiti manekenke, ja sam želio zastupati građane. Dugo sam za to radio i uspio. Nije mi to došlo preko noći.

Kao što je glupost da bi bio bolji zastupnik da sam osnovao pet firmi. Neka pita Hamed Bangoura to isto Keruma ili Oreškovića. To su vjerojatno najlošiji premijer i zastupnik do sada, ali zato su bili uspješni u biznisu.

Možda je politički Hamedu Donald Trump uzor? On je osnovao stotinu firmi, pao, dizao se i postao američki predsjednik.

Zato ću uvijek prihvatiti svaki izazov i debatu s wannabe mesijom. Jer i ovako “loš” za njih i HDZ sam avion. Najmanje F16, da budem aktualan.

Na žalost na prvu za mene nema razlike između Petrova i Hameda. Reforme i jednostavna rješenja, a poslije vjerojatno ništa.

Možda se varam. Vidjet ćemo’, napisao je Maras.