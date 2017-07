MARAS: ‘SDP neće glasati za ustavne suce dok se ne oformi istražno povjerenstvo’

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras poručio je u srijedu kako je tema Agrokora za njegovu stranku od nacionalnog interesa te neće prihvaćati konsenzuse, pa ni onaj oko izbora ustavnih sudaca, sve dok vladajući ne podrže SDP-ov prijedlog osnivanja istražnog povjerenstva za slučaj Agrokor, na što mu je HDZ-ov Branko Bačić poručio kako to nije način na koji funkcioniraju ozbiljne političke stanke.

Tema od nacionalnog interesa

“S obzirom da SDP smatra ovu temu od nacionalnog interesa, jednim od najvažnijih pitanja koje smo imali u ovom mandatu, za nas nijedan drugi konsenzus nije prihvatljiv, pa tako niti konsenzus oko ustavnih sudaca”, kazao je Maras u završnoj riječi u raspravi o prijedlogu osnivanja istražnog povjerenstva.

“Mi glasat za suce nećemo dok se to povjerenstvo ne oformi, koliko god to dugo trajalo”, dodao je Maras i poručio kako je to način na koji se SDP bori u Saboru. Izrazio je nadu da će zastupnici nacionalnih manjina podržati osnivanje istražnog povjerenstva.

Branko Bačić (HDZ) na to mu replicirao kako SDP-ove ucjene da neće birati ustavne suce jer HDZ trenutno ne prihvaća osnivanje istražnog povjerenstva nije način funkcioniranja ozbiljnih političkih stranaka. “Ako vi držite da je izbor ustavnih sudaca ustupak HDZ-u, onda ne mislim da dovoljno shvaćate važnost funkcioniranja najvažnijih državnih institucija, među kojim je i Ustavni sud”, kazao je Bačić.

Osvrnuo se i na spornu sjednicu Nadzornog odbora HBOR-a na kojoj je dodijeljen kredit Agrokoru, te upitao kako će se SDP postaviti ako se pokaže da je ministar financija Zdravko Marić bio u pravu, a bivši ministar Slaven Dobrović obmanjivao javnost.

“Ako snimka sjednice Nadzornog odbora HBOR-a pokaže da je ministar Marić bio u pravu, kako će se SDP postaviti”, upitao je Bačić, na što mu je Maras odgovorio da objava transkripata i odnosi Dobrovića i Marića ne isključuju potrebu za istražnim povjerenstvom.

Sporna dodjela HBOR-ovog kredita

Saborska rasprava o SDP-ovu prijedlogu o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva o Agrokoru trajala je gotovo sedam sati, a glasovanje o tom prijedlogu očekuje se u petak. Oporba smatra da javnost treba znati kako se Agrokor našao u poslovnim problemima te jesu li regulatori dobro odradili svoj posao, a želi i rasvijetliti okolnosti dodjele spornog kredita HBOR-a Agrokoru krajem 2016. Vladajući HDZ i HNS najavili su da neće podržati osnivanje istražnog povjerenstva.

Saborki zastupnici tijekom večeri podraži su polugodišnje izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i Europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 30. lipnja 2016. godine, kao i izvješće Odbora za financije i državni proračun o izvršenju plana statističkih aktivnosti Hrvatske za 2016. godinu.

Sabor sjednicu nastavlja u četvrtak.