MARAS PROZVAO MILANKU OPAČIĆ: ‘Svi zastupnici moraju doći na glasovanje, nema ispričnica’

SDP-ov Gordan Maras rekao je za N1 kako postoji velika mogućnost da se na sutrašnjem glasovanju u Saboru skupi 76 ruku za opoziv ministra financija Zdravka Marića, a moguće je da ih bude još i više.

Ipak, sve je moguće, kaže Maras i dodaje kako će šef HDZ-a Andrej Plenković na sve načine pokušati dogovoriti glasove u korist ministra Marića.

Maras: ‘Plenković zastupnicima pristupa ispod stola’

‘Jučer se Plenković trudio i pokazivao maniru HDZ-a u proteklih 20 godina, a to je da se pristupi zastupnicima i ispod stola. Pokušat će on na bilo koji način dogovoriti nekoliko zastupnika, ali mi vjerujemo da će ljudi glasati po savjesti, po osjećaju, na temelju argumenata, jer većina hrvatskih građana govori da Zdravko Marić treba otići. Ako neki klubovi budu glasali različito, to jasno signalizira da se radi o određenom dogovoru, stvarima koje nisu moralne i koje ne bi trebale biti prisutne u hrvatskoj politici’, ističe Maras.

Ako premijer i skupi novu parlamentarnu većinu, ona će biti labava.



‘To je toliko nategnuto. 74 zastupnika u Saboru neće ni u jednoj varijanti razmisliti da dignu ruku za Plenkovića i njegovu Vladu. Ne vidim kako Plenković misli voditi Hrvatsku u narednom periodu, siguran sam da u ovom trenutku nema parlamentarnu većinu i zato ga pozivamo da to jednostavno kaže ljudima. Tjedan dana je prošlo, a on mulja, ne govori istinu građanima’, dodaje SDP-ovac.

‘SDP može postići dobar rezultat, a Bernardića vidim kao premijera’

Kada je riječ o njegovoj stranci, pokretanje izglasavanja nepovjerenja ministru Mariću najozbiljnije je što je SDP napravio. 37 SDP-ovaca glasovat će po stavu stranke, a na glasovanje moraju doći baš svi.

‘Nema nikavih ispričnica za nedolazak na glasanje, svi zastupnici SDP-a moraju doći. Nezamislivo je da ne dođu. Ukoliko neki zastupnik ne dođe, to je za mene nešto što bi stranački, politički bilo neoprostivo’, rekao je Maras za N1.

Podsjetimo, Milanka Opačić jučer je izjavila da zbog obiteljskih obaveza sutra neće doći na glasovanje u Sabor.

Ako dođe do prijevremenih izbora, SDP će biti dobra alternativa, ističe Maras i dodaje da stranka ima stabilan rejting, a s koalicijskim partnerima može doći do dobrog rezultata. Ako bi došlo do toga, Maras smatra da bi i Davor Bernardić mogao biti dobar premijer.

‘Ne vidim zašto građani koji su glasali za SDP na prošlim izborima to ne bi napravili ponovno i zašto bi napravili po treći put istu grešku i dali povjerenje HDZ-u i Mostu’, rekao je Maras.