MARAS ‘BACIO’ BROJKU VLADAJUĆIMA: Ima li u Saboru uistinu 77 ruku za smjenu Marića? Evo čije bi te ruke bile…

Danas je tijekom burne rasprave u Hrvatskom saboru dodatanu buru izazvao SDP-ov zastupnik Gordan Maras poručivši premijeru Plenkoviću i HDZ-ovcima da se skupilo 77 ruku za opoziv ministra financija Zdravka Marića.

Mediji barataju računicm koja bi mogla potvrditi Marasovu izjavu i pretpostavlja se da je to ona ista kojom barata i SDP-ov zastupnik.

UŽIVO: MARAS: ‘Plenković me pitao za brojeve… E sad ću mu reći jedan – 77! Toliko imamo glasova za smjenu ministra Marića’

Uz 37 zastupnika SDP-a (ako na koncu svi budu složni i glasali jednoglasno) tu je još i 10 zastupnika HNS- a i HSU- a, pet HSS- ovaca, tri iz IDS- a, 15 iz Mosta, četvorica iz Živog zida i Snage, nezavisni Željko Lacković te dvojica zastupnika stranke Promijenimo Hrvatsku – Ivan Lovrinović i Marin Škibola, dok je treći, Ivica Mišić, poručio da će podržati ministra.



To je ukupno 77 zastupnika, koliko ih je spomenuo i Maras. No, kako pišu pišu 24 sata, ukoliko Tomislav Saucha koji je član Kluba SDP- a, u četvrtak ne dođe na glasanje u Sabor, onda će za opoziv Marića biti 76 zastupnika. No, još nitko ne može sa sigurnošću reći što će biti do sutra, kada je a dnevnom redu glasovanje o opozivu ministra Marića.

MARIĆ GOTOVO RAZORIO SDP, VODI SE BORBA PROTIV NEPOSLUHA: ‘Tko se ne pojavi na glasanju, bit će teško kažnjen’