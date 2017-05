VIDEO: MALO JE URANIO SA SLAVLJEM: HDZ-ovac Budalić održao gorljivi pobjednički govor, a onda je uslijedio šok

HDZ-ov Ivan Budalić malo se prerano počeo veseliti da je postao novi gradonačelnik Imotskog.

Naime, činilo se kako će pobijediti u tom gradu, no u završnici su rezultati pokazali kako je osvojio 49.82 posto glasova pa će ipak morati u drugi krug.

Dok je još mislio da je pobijedio u prvom krugu, održao je strastveni pobjednički govor.

‘Poginuli branitelji me motiviraju’

‘Zahvaljujem mojoj obitelji, ženi, dici… Što su stali iza mene, što su mi dali potporu. Zahvaljujem svim svojim suborcima, svim poginulim braniteljima posebno, oni su dio truda kojega mi danas baštinimo. To je dio koji me uvijek motivira i koji će me uvijek motivirati.

‘Bog vas blagoslovio’

‘Hvala suradnicima, mladim ljudima, koji su vjerovali u mene i kad i ja nisam. Oni su me dizali kad sam pao. Hvala prijateljima koji su me držali u svakom trenutku dok sam išao prema naprijed. Ja sam samo jedan od vas, jednak vama. Hvala vam što ste mi dali ovu priliku, obećajem da vas neću iznevjeriti. Obećavam da ću učiniti sve, i više od onoga što mogu, samo zato što znam da ste vi iza mene. Zahvaljujem aktualnom gradonačelniku Anti Đuzelu, stranci HDZ-u, ministrima, svim ljudima koji su vjerovali u mene. Bog vas blagoslovio, sve vas volim’, zaključio je Budalić.

Budalić će se za fotelju boriti u drugom krugu, i to s kandidatom Ivicom Kukavicom koji je osvojio 40.88 posto glasova birača.