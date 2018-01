MALENA RITA KOJOJ JE PRESAĐENO SRCE DOBRO SE OPORAVLJA: ‘Za nekoliko mjeseci mogla bi napokon kući’

Dijete je prije transplantacije bilo deset mjeseci u bolnici zbog urođenog oštećenja srčanog mišića i ni jedna druga mogućnost liječenja nije dolazila u obzir

Četverogodišnja djevojčica Rita, kojoj je u subotu u KBC-u Zagreb nakon šest mjeseci čekanja na organ presađeno srce, uspješno se oporavlja pa, iako je prvih mjesec dana nakon transplantacije najkritičnije razdoblje, liječnici očekuju da će za nekoliko mjeseci otići kući i imati normalan život. Dijete je prije transplantacije bilo deset mjeseci u bolnici zbog urođenog oštećenja srčanog mišića i ni jedna druga mogućnost liječenja nije dolazila u obzir, istaknuto je u srijedu na konferenciji za novinare u KBC-u Zagreb.

Održavali je na životu lijekovima

Zadnjih šest mjeseci Rita je bila na listi za transplantaciju organa. Cijelo to vrijeme održavana je na životu lijekovima no stanje joj se nedavno počelo pogoršavati pa joj je ugrađena mehanička pumpa, kazao je voditelj Odjela za kardijalnu kirurgiju djece Darko Anić. Mehanička pumpa nadomješta funkciju srca pa je s njom Rita mogla živjeti više mjeseci dok je čekala novi organ. No, dogodilo se da joj je u petak popodne ugrađena pumpa, a već iza ponoći stigla je vijest putem Eurotransplanta da je u Beču pronađeno odgovarajuće srce.





“Za nas je vijest o srcu bila iznenađujuća jer se ne pojavljuju često organ te dobi i veličine”, kazao je Anić. Nakon što je u subotu ujutro u Beču obavljena eksplantacija organa, on je Vladinim zrakoplovom prebačen u Zagreb te je tijekom poslijepodneva obavljana transplantacija. Rita je trenutno na intenzivnoj njezi, kaže voditeljica Odjela za anesteziologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških i vaskularnih bolesnika Višnja Ivančan, koja se nada da će djevojčica idućeg tjedna prijeći na odjel, a nakon toga vrlo brzo kući.

Najkritičnije razdoblje

“Rita se dobro i neočekivano brzo oporavlja, no prvih mjesec dana nakon transplantacije je najkritičnije razdoblje, budući da se uvodi imunosupresivna terapija protiv odbacivanja organa. Još uvijek joj trebaju lijekovi za rad srca, iako više ne u visokim dozama, ali smo oprezni. Kod uvođenja imunosupresivne terapije moramo odrediti količinu koja je ne ugrožava, kako ne bi došlo do odbacivanja srca”, rekla je Ivančan.

Pročelnik Zavoda za kardiologiju Klinike za pedijatriju Danijel Dilber istaknuo je da na presađivanje srca u djece otpada desetak posto transplantacija. Od 2011. u KBC-u Zagreb, jedinoj ustanovi u Hrvatskoj u kojoj se to radi, obavljeno je devet transplantacija srca kod djece, a trenutno na nju čeka još jedna djevojčica slične dobi kao Rita.

Voditeljica Odjela za koordinaciju transplantacija i eksplantacije Jasna Brezak naglasila je kako je u KBC-u Zagreb 1982. godine obavljena prva transplantacija bubrega kod djeteta, te je dosad obavljeno 150 transplantacija srca, jetre i bubrega u djece.

Hrvatska vodeća u svijetu

Predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila Davor Miličić upozorio je da bez cirkulacijske potpore mnogi bolesnici sa zatajenjem srca ne bi preživjeli. “U KBC-u Zagreb smo od 1988. i prve transplantacije srca organizirali program liječenja uznapredovalog zatajenja srca, koji je prepoznat u Europi i svijetu, tako da pripadamo među vodeće europske centre na tom području”.

U KBC-u Zagreb godišnje se obavi 20 i više transplantacija srca, po čemu je Hrvatska vodeća u svijetu. To je dokaz da se izvrsnost može razvijati i ovdje, unatoč ograničenim financijskim resursima, rekao je Miličić.