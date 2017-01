MALA ZEMLJA ZA VELIKI OTPAD: Jesu li nam Amerikanci uvalili neispravne oklopnjake?

Dvije i pol godine nakon donacije 220 borbenih terenskih vozila tipa MRAP od Sjedinjenih Američkih Država, hrvatsko ministarstvo obrane za gotovo sva vozila mora ugovoriti nabavu novih višeslojnih balističkih stakala.

Oko 70 vozila odbačeno je u krugu Remontnog zavoda u zagrebačkom Jankomiru zbog oštećenih stakala, aministar obrane Damir Krstičević potvrdio je nedavno da je bar trećina ovih vozila neispravna i ne mogu se koristiti.

Amerikanci donirali Hrvatskoj 162 borbena terenca

Kada su vozila 2014. godine stigla u Hrvatsku, najviši vojni i civilni dužnosnici su tvrdili da ih je potrebno samo prebojati, dio njih naoružati i da će potom biti spremna za korištenje.



Također se tvrdilo da je prije isporuke na svakom vozilu obavljen redoviti servis te da su otklonjeni svi eventualni manji ili veći nedostaci.

Ali, dvije i po godine kasnije postavlja se pitanje je li SAD Hrvatskoj poklonio neispravna vozila.

Jutarnji list piše da američka donacija i nije tako povoljna kako se prezentiralo. Naravno, i dalje stoji činjenica da bi nabava ovakvih novih vozila Hrvatsku stajala oko 100 milijuna dolara i da ih nikada ne bismo kupili po punoj cijeni.

No, isto tako nije točno da je trošak za Hrvatsku samo 2,5 milijuna eura, koliko je iznosio PDV na donaciju. Uz to što je dio vozila obojan u zelenu boju, MORH je do sada uz kupnju novih stakala investirao i u nadogradnju VHF uređaja za komunikaciju.

Ta nadogradnja stajala je nešto manje od 1,7 milijuna kuna. Naime, prema odgovoru iz MORH-a, vozila su isporučena bez sredstava veze i naoružanja te se prije stavljanja u operativnu upotrebu planski opremaju komunikacijskim uređajem.

Dakle, MORH će samo za stakla za dio vozila i VHF uređaje utrošiti oko milijun američkih dolara. Trošak koji prilikom doniranja vozila nitko nije spominjao, a pitanje je je li se s tim uopće računalo.