MALA HEROINA RITA VRAĆA SE KUĆI S NOVIM SRCEM: ‘Ovaj osjećaj se riječima ne može opisati, ali našoj borbi još nije kraj’

‘Osmijeh joj, kao ni nama, nije silazio s lica, a osjećaj da ćemo napokon, nakon toliko straha, borbe, molitve i nadanja, konačno svi biti na okupu jednostavno se riječima ne može opisati.’

Nakon dvije teške operacije, četverogodišnja djevojčica Rita konačno ide kući iz bolnice.

Novo srce za Ritu stiglo je iz Beča

Rita, kojoj je u siječnju u KBC-u Zagreb nakon šest mjeseci čekanja na organ presađeno srce, uspješno se oporavila i danas je iz bolnice otišla kući. Dijete je prije transplantacije bilo deset mjeseci u bolnici zbog urođenog oštećenja srčanog mišića i ni jedna druga mogućnost liječenja nije dolazila u obzir. Zadnjih šest mjeseci Rita je bila na listi za transplantaciju organa. Cijelo to vrijeme održavana je na životu lijekovima no stanje joj se nedavno počelo pogoršavati pa joj je ugrađena mehanička pumpa s kojom je Rita mogla živjeti više mjeseci dok je čekala novi organ, no samo dan nakon toga, iz Beča je za nju stiglo novo srce. Takvu vrstu transplantacija inače liječnici obavljaju samo na odraslim pacijentima pa je malena Rita bila iznimka.

‘Osmijeh ni njoj ni nama nje silazio s lica’

Rita se danas nakon 11 mjeseci provedenih na dječjoj kardiologiji na Rebru konačno oprostila od svih tamo i otišla svojoj kući. Medicinske sestre su ju izljubile i ispratile do izlaza, pritom ne mogavši suspregnuti suze, piše 24 sata. Djevojčica je s uzbuđenjem dočekala dan kad će se konačno vratiti kući s roditeljima. ‘Osmijeh joj, kao ni nama, nije silazio s lica, a osjećaj da ćemo napokon, nakon toliko straha, borbe, molitve i nadanja, konačno svi biti na okupu jednostavno se riječima ne može opisati’, kaže njezina mama Dina Knežević i dodaje da su kod kuće sve pripremili za Ritin povratak, a čekaju je i mlađi brat i sestra.

‘Sad je možemo zagrliti kad god poželimo i bdijeti nad njom’

‘Našoj borbi ovdje nije kraj. Rita će najmanje godinu dana morati biti u izolaciji, a to znači da neće smjeti previše boraviti u grupi ljudi. Prima terapiju protiv odbacivanja organa i moramo je jako čuvati. Kontrolirat će se svakih tjedan dana, no to sve ne predstavlja nikakvu prepreku, sad kad je konačno s nama, kad je možemo zagrliti kad god poželimo i bdjeti nad njom’, rekla je Ritina majka za 24 sata.