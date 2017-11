MAJKA TROJE PALČIĆA: ‘Prošla sam kroz devet postupaka potpomognute oplodnje, potrošili smo ušteđevinu, digli kredit, no sve se isplatilo’

“Prvi put kad sam došla na postupak potpomognute oplodnje, prštala sam od optimizma. Rekli su nam liječnici da ćemo bez problema uspjeti jer smo mladi i da problem nije velik. S takvim sam mislima i otišla kući. Prolazili su dani u čekanju i neizvjesnosti… Rezultati su na kraju rekli da nismo uspjeli. Koja je to bolna pljuska bila… Nisam se danima mogla oporaviti”, prisjeća se Jelena Koprić (34) iz Križevaca koja danas ima tri palčića, ali je do njih prolazila trnoviti put.

Jelena Koprić prošla je kroz devet postupaka potpomognute oplodnje, sa suprugom potrošila svu ušteđevinu i podigli su k tome kredit, ali tvrdi – sve se isplatilo. Danas ima četverogodišnju djevojčicu te blizance, curicu i dečkića.

Prije desetak godina pokušavala je zatrudnjeti, ali nije išlo, a onda se dogodila i izvanmaternična trudnoća. “Morala sam hitno na operaciju, odstranili su mi jedan jajovod. Rekli su mi da je drugi prohodan, da će uspjeti bez problema zatrudnjeti i da se ne moram bojati. Pokušavali smo tako idućih godinu dana, ali jednostavno nije išlo. I tada su zapravo krenule naše muke”, priča Jelena za ePodravinu.

Nakon nekog vremena, utvrđeno je i kako joj jajnik koji je obećavao ne radi kako treba te su liječnici savjetovali potpomognutu oplodnju. Počeli su u Zagrebu, no neuspješno, a onda nakon Milinovićevog zakona po kojem su se mogle oploditi samo tri stanice, nastavili u Sloveniji. Dva postupka, šest tisuća eura. No, nisu uspjeli.



Onda se vraćaju u Hrvatsku i pokušavaju još dva puta, opet bezuspješno.

Rođenje Kiare

“Kad se opet 2012. godine promijenio Zakon i kada su se smjele oploditi sve dobivene jajne stanice, otišli smo privatno doktoru Draženu Lučingeru u Zagreb i tad je, nakon devetog pokušaja, uspjelo. Rođena je Kiara, moja četverogodišnja djevojčica. Sreći nije bilo kraja. Pomiješana sreća sa strahom. Trudnoća mi je bila sve samo ne blaženo stanje. Stalno u strahu, hoće li sve biti dobro. Živjela sam od pregleda do pregleda. A onda se zakompliciralo u 25. tjednu pa sam morala u bolnicu na očuvanje trudnoće. Kiara je rođena u 35. tjednu, kao palčica. Imala je 2300 grama i 44 centimetara je bila dugačka”, prisjetila se Jelena.

Nakon što se rodila Kiara, odlučili su se na zamrzavanje zametaka za slučaj da ipak požele proširiti svoju obitelj. I tako je i bilo. Nakon tri i pol godine, Jelena je smogla hrabrosti da pokuša još jednom postati majka.

Stižu blizanci

Prvi postupak nije uspio, no drugi jest. “Isprva ništa nije upućivalo na to da nosim blizance. Nego, tek na sljedećem pregledu, liječnik je u čudu promatrao i rekao da izgleda da tu ipak kucaju dva mala srca. Nisam mogla vjerovati. Naručio me opet za nekoliko dana na pregled da vidi je li to stvarno tako, da su blizanci tu. I bili su. Nisam mogla vjerovati. Bila sam u šoku”, priča Jelena koja je u 23. tjednu završila u bolnici, a u 35. rodila još dva palčića, Ivana i Korinu.

Kako bi postali roditelji, Miroslav i Jelena potrošili su svu ušteđevinu, pa čak su i morali i dići kredit. Ukupno je otišlo oko 10.000 eura. Spomenimo i to da one u bolnicama nisu plaćali, jer ih je pokrivao HZZO.

“Tako smo ih dugo čekali i željeli, isplatilo se. Najviše me živciralo kad su mi govorili da ne odustajemo. Pa i nismo odustajali. Puno sam čitala o tome, družila se sa ženama koje su to prolazile i to mi je pomagalo puno. Eto, to bi bio moj savjet za žene koje će s morati suočiti s time da bi postale majke”, kaže Jelena.