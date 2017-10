MAILOVE MARTINE DALIĆ PREGLEDALA JE SOA, OSTOJIĆ TVRDI: ‘To je čisti igrokaz, mene puno više interesira jedna druga stvar…’

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) danas je ocijenio da je Vladino priopćenje o e-mailovima potpredsjednice Vlade Martine Dalić čisti igrokaz koji nema veze s odgovornom vlašću te je istaknuo kako nalog za pretragu može izdati samo DORH.

“Riječ je o čistom igrokazu, maloj predstavi koja nema veze s onim što bi trebala raditi ozbiljna i odgovorna vlast. Zna se tko radi pretragu i pretres, to ne možete naručiti niti birati tko će to izvesti”, kazao je Ostojić. Stručne službe Vlade nemaju pravo to raditi i podnositi izvještaj o tome, bez obzira na to jesu li e-mailovi dobrovoljno predani ili ne, istaknuo je.

Mene puno više interesira je li Državno odvjetništvo izdalo takav nalog za pretragu pa onda možemo govoriti da je to dokaz da netko nije nešto napravio. Takve pretrage mogu se raditi samo temeljem zahtjeva DORH-a koje rukovodi i koordinira kriminalističko istraživanje i izdaje nalog onim službama koje su stručne i specijalizirane za to, i onda one dostavljaju izvješće DORH-u. To se ne radi unutar kuće, kao što je to učinila Vlada, rekao je Ostojić.

Ocijenio je da ovim igrokazom Vlada nastoji sa sebe skinuti odgovornost tako da angažira svoje stručne službe i tako dokaže da su čisti, iako nije jasno po kojem su zakonu stručne službe ovlaštene to raditi.



“Izostanak informacija o tome što se zapravo događa ide u prilog tome da se stvari trebaju razriješiti ili kroz istražno povjerenstvo ili kroz informaciju što institucije rade po tom pitanju. Hrvatska javnost to zaslužuje znati pa onda ne bi bilo igranja s blogovima i mailovima. Ni premijer ni ministar unutarnjih poslova ne mogu naložiti ili zaustaviti neku istragu, takve naloge može izdavati samo DORH prema Zakonu o kaznenom postupku. Oni su šefovi utvrđivanja istine”, zaključio je Ostojić.

Nova TV je tijekom popodneva objavila da je komunikaciju ministrice Dalić, na osnovu zahtjeva premijera Plenkovića, obavila Sigurnosno-obavještajna agencija.

“Po zahtjevu predsjednika Vlade nadležna državna tijela zadužena za zaštitu sigurnosti informacijskih sustava, među kojima je bila i Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA), pregledala su sve službene poslužitelje i službene korisničke račune potpredsjednice Vlade, osobne komunikacijske uređaje s privatnom e-mail korespondencijom potpredsjednice Vlade te dostupnu komunikaciju na stranim davateljima e-mail usluga”, odgovorila je SOA na upit Nove TV.

SOA je, navodi se u odgovoru, s drugim državnim tijelima, u provjeri sudjelovala temeljem članka 2. stavak 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH te u skladu sa svojom nadležnošću u protuobavještajnoj zaštiti državnih dužnosnika i mogućeg neovlaštenog ulaska u zaštićene informacijske i komunikacijske sustave državnih tijela, a što je definirano člankom 23. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu.

Pregled je tehnički obavljen temeljem članaka 25. i 48. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Operativno-tehničke sposobnosti SOA-e u provedbi ovih aktivnosti, kao ni sigurnosno-obavještajna postupanja ne možemo javno iznositi”, stoji u priopćenju iz SOA-e koje je prenio Dnevnik.hr, portal Nove tv.