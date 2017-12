MACAN OBJASNIO ZAŠTO JE PRIHVATIO BITI PLENKOVIĆEV SPIN DOKTOR: ‘Odlučio sam ostati i boriti se’

Naravno, ne može jedan premijer i jedan njegov savjetnik sve promijeniti sam, promjene su stvar svakog od nas, poručuje Macan

Andrej Plenković imenovao je jučer Krešimira Macana i službeno svojim posebnim savjetnikom za strateško komuniciranje, a taj poznati PR-ovac za Novi list otkrio je zašto je prihvatio premijerovu ponudu da uđe u njegov tim. – Došlo je vrijeme da Hrvatska izađe iz tranzicije, za to su potrebne reforme, reforme koje se ne objasne i ne uključuju građane nisu moguće, a godina 2018. je godina reformi – kaže Macan.

Zarađivat će 9000 kuna mjesečno

– Naravno, ne može jedan premijer i jedan njegov savjetnik sve promijeniti sam, promjene su stvar svakog od nas. Uz dužno poštovanje svima, najlakše je otići, ali mi koji smo ostali moramo pokušati mijenjati Hrvatsku. Kao što glasi znamenita rečenica iz filma »Što je muškarac bez brkova«,’tute je Domovina’. Odlučio sam ostati i pokušati napraviti posao, izabrao sam boriti se. Tko nam se u tome pridruži, dobrodošao je, svi smo u tome – rekao je Macan, koji posao preuzima od 1. siječnja.

Podsjetimo, jučer su iz Vlade u priopćenju objavili kako ovaj posebni savjetnik predsjednika Vlade nije u stalnom radnom odnosu u Vladi Republike Hrvatske, a otkrili su i kako je Macanu određena naknada za rad u iznosu od 9000 kuna neto mjesečno. Krešimir Macan je PR stručnjak specijaliziran za krizno komuniciranje i vlasnik agencije Manjgura. Bio je i u vladinom timu kada je Ivica Račan bio hrvatski premijer, a surađivao je i sa Željkom Kerumom u predizbornoj kampanji 2009. godine kada je taj splitski poduzetnik postao gradonačelnik grada pod Marjanom.



‘Plenković je vrhunski potencijal’

“Plenković je vrhunski potencijal, u to nema sumnje, školovani diplomat koji je prošao sve faze posla, zna kako sistem funkcionira, ali ipak ima problem… On je potpuno u rječniku Europskog parlamenta koji je primjeren parlamentu, ali nije običnom čovjeku. Kad on kaže ‘potrebna je dodatna edukacija’, ‘požar je atraktivan’ ili kad upotrebljava izraze kao što su ‘konvencije’ ili bilo što primjenjivo u Europskom parlamentu – to ovdje nikom ništa ne znači. Često samo prevede s engleskog. Zvuči pametno, ali raja ne konta šta je majstor htio reći. Kad ga ne shvate, onda ga dožive kao bahatog”, rekao je Macan prije mjesec dana kada je otkriveno da će postati premijerov savjetnik.

A kako bi Macan i formalno postao Plenkovićev savjetnik Vlada je morala promijeniti odluku iz 2012. godine kojom je bilo zabranjeno ministarstvima, ustanovama i javnim poduzećima angažirati PR stručnjake i tvrtke. I upravo se to dogodilo na ovotjednoj sjednici u Banskim dvorima pa više nije bilo nikakve prepreke da Macan postane premijerov savjetnik.