MACAN JE NOVI PREMIJEROV SPIN-DOKTOR: ‘Vučić ima najbolji PR u regiji, bolji je jedino bio Sanader, a raja ne konta što Plenković govori’

Krešimir Macan, vodeći stručnjak za PR na ovim prostorima i vlasnik agencije Manjgura koja je nedavno proslavila 20 godina rada, bit će novi savjetnik za medije hrvatsjkog premijera Andreja Plenkovića.

Potvrdio je to sam Macan u velikom intervjuu za sarajevski portal Klix.ba rekavši da je već dao pristanak i da se čeka potvrda Vlade.

“U politici zaostajemo za Srbijom, Vučić to bolje radi”

“Meni je to profesionalno izazov, ja sam već bio u vladi Ivice Račana i isti su bili motivi. Shvatite da netko radi posao koji bi mogao promijeniti državu dugoročno nabolje, a loše komunicira svoje poruke. Račan većinu svojih stvari nije iskomunicirao. Danas se neće nužno svi sjetiti da su on i Čačić napravili autoceste o kojima svi pričaju. On je imao tu hrabrost i viziju, ali to nije vezao za sebe jer je smatrao da to radi za Hrvatsku. Kad ste političar, rezultat morate vezati za sebe, jer ako to vi ne uradite, vezat će neko drugi”, kazao je Macan.

Što se stanja u PR-u odnosno odnosima s javnošću iliti poliitčkom komuniciranju tiče, Macan smatra da Hravtska prednjači, da je Srbija “dosta dobra” te da BiH “malo zaostaje jer kao država još nije uređena”.



“U Hrvatskoj smo dosta blizu zapadnih standarda, ali u praksi znamo griješiti. U politici zaostajemo za Srbijom, Aleksandar Vučić to bolje radi. On radi najbolji PR u regiji”, konstatirao je Macan dodavši da je najbolji primjer vrhunskog korištenja PR tehnika Ivo Sanader koji je, za razliku od Vučića, bio i vrhunski komunikator.

“Sve što govori političar treba stati u jedan SMS”

Da bi bio vrhunski komunikator današnji političar mora, kaže Macan, govoriti potpuno jednostavno, ali i razumjeti sve što je komplicirano.

“Birači razumiju samo one koji govore jednostavno, a mnogi političari zaboravljaju da se obraćaju publici u kojoj 80 posto ima samo osnovnu ili srednju školu. To je nivo tabloida, rječnik 24 sata u Hrvatskoj. Sve što govori političar treba stati u jedan SMS”, objasnio je.

Političari, smatra on, moraju znati da za njih glasaju i prosjak i radnik i sveučilišni profesor, a to – sitiče – najbolje shvaća zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

“On će uvijek radije napraviti tri koraka da stisne ruku čovjeku koji za njega može glasati, nego nekom političaru, jer zna da će mu taj čovjek to zapamtiti. On je populist, čovjek je školovan, a i sam po sebi talentiran za to što radi”, ističe Macan.

Spomenuo je i svoj kratkotrajni, sedmodnevni angažman u Agrokoru i činjenicu da je bio uz Ivicu Todorića kada je ovaj potpisao lex Agrokor.

“Bila je to teška odluka, vjerujem da je bio svjestan da više nikad neće ući u taj toranj na način kako je to bilo do tada. Ponio se kao lider, bio je smiren, iako se primijetilo kako je bio i emotivan”, opisao je Macan taj trenutak.

“Raja ne konta što je Plenković htio reći”

Za svoga budućeg poslodavca, premiejra Plenkovića, Macan kaže da je “vrhunski potencijal” koji ima jedan problem.

“On je posve u rječniku Evropskog parlamenta koji je primjeren parlamentu, ali nije običnom čovjeku. Kada on kaže “potrebna je dodatna edukacija”, “požar je atraktivan” ili kad upotrebljava izraz poput “konvencije”… to ovdje nikome ništa ne znači. Često samo prevede s engleskog. Zvuči pametno, ali raja ne konta šta je majstor htio reći. Kad ga ne shvate, onda ga dožive kao bahatog”, ukratko je Macan secirao Plenkovića dodavši da ovaj mora govoriti jednostavnije.

Analizirao je i srpskog predsjednika Vučića koji je, kaže, uzeo ponajbolje savjetnike na svijetu.

“Vučić kad ne zna – pita, brzo uči, još brže se prilagođava, brzo se mijenja, a još brže je naučio kako odgovarati na teška pitanja. Dogodi se situacija s Mladićem, on ne komentira ništa. Kaže da se okreće budućnosti, odbija temu, ide dalje, ali nije da nije odgovorio. Sistemski sve istražuje, sve propituje, svaka akcija je u pravom trenutku urađena. On ide na prijevremene izbore kada je na vrhuncu. Čim doživi pad u istraživanjima mijenja strategiju”, kaže Macan.

“Ne možeš ti govno zamotati u foliju”

Što se političara u Bosni i Hercegovini tiče, Macan smatra da je trenutno “najcool lik” ministar sigurnosti Dragan Mektić za kojeg kaže da “govori kao čovjek iz naroda, a i resor drži pod kontrolom”. S druge strane, za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Bakira Izetbegovića Macan kaže da “često improvizira”, za hrvatskog predstavnika Dragana Čovića pak tvrdi da je “iskusan političar premazan svim mastima” te da lukavo kombinira osovinu sa Srbima protiv Bošnjaka.

Na koncu je, a na temlju iskustva, ocijenio da desničari lakše prihvaćaju savjete od ljevičara kojima je sadržaj bitniji od forme

“Političari s desnice lakše prihvaćaju savjete i pragmatičniji su, lijevi često znaju filozofirati kako je sadržaj bitniji od pakiranja. Rekao bih da je jednako bitno, ne možeš ti govno zamotati u foliju, smrdi i dalje, ali ako nemaš formu ni najbolji sadržaj se neće vidjeti”, kazao je.

